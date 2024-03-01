Новая мера предоставляется семьям, зарегистрированным на территории областного центра
В Иркутске рассмотрели вопрос о введении дополнительной меры социальной поддержки семьям участников специальной военной операции. Родители будут освобождены от платы за содержание детей в лагерях с дневным пребыванием, функционирующих на базе школ города.
– При содействии областного правительства и депутатского корпуса мы не только продлеваем уже существующие меры социальной поддержки, которых в регионе более 30, но и продолжаем вводить дополнительные. Они действуют одинаково для всех наших бойцов: для мобилизованных, добровольцев и контрактников. Сегодня с коллегами приняли важное решение: теперь ребятишки смогут бесплатно посещать наши муниципальные лагеря, – отметил мэр Руслан Болотов.
Новую меру поддержки предоставляют семьям участников СВО, зарегистрированных на территории областного центра. Для того, чтобы ей воспользоваться, одному из родителей необходимо подать заявление в образовательную организацию, в которой обучается ребёнок.
– Работа по оказанию помощи родственникам бойцов СВО ведётся на постоянной основе как на уровне страны, региона, так и нашего города. Детям предоставлена возможность бесплатно посещать сады Иркутска, питаться в муниципальных школах, ездить в общественном транспорте. Также абитуриенты из таких семей имеют преференции при поступлении в вузы, – подчеркнул председатель думы города Иркутска Евгений Стекачев.
Предусмотрено, что финансирование будет выделено из городского бюджета в рамках муниципальной программы «Образование», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске «школьные площадки» сделают бесплатными для детей участников СВО
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