Спортсмены посоревнуются в дисциплине «боулдеринг»
Завтра, 30 декабря, в Улан-Удэ пройдут соревнования по скалолазанию на приз «Нового года» в дисциплине «боулдеринг». Турнир состоится на скалодроме Байкальского колледжа туризма и сервиса.
- После окончания соревнований и награждения победителей будет новогодний вечер, - сообщает паблик «Альпинизм и скалолазание в Бурятии».
Примерная программа соревнований
9:20 - Открытие зоны разминки для групп 6-7 лет, 8-9 лет
10:00 - Демонстрация трасс. Старт участников групп 6-7 лет, 8-9 лет
11:20 - Открытие зоны разминки для группы 10-13 лет
11:45 - Открытие соревнований. Награждение победителей групп 6-7 лет, 8-9 лет
12:15 - Старт группы 10-13 лет
14:15 - Награждение группы 10-13 лет
14:15 – Открытие зоны разминки для групп 14-15 лет, 16-17 лет, 18 и старше
15:00 - Старт старшей группы
18:00 - Новогодний вечер
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ состоятся новогодние соревнования по скалолазанию
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