В Улан-Удэ состоятся новогодние соревнования по скалолазанию

Спортсмены посоревнуются в дисциплине «боулдеринг»



Завтра, 30 декабря, в Улан-Удэ пройдут соревнования по скалолазанию на приз «Нового года» в дисциплине «боулдеринг». Турнир состоится на скалодроме Байкальского колледжа туризма и сервиса.



- После окончания соревнований и награждения победителей будет новогодний вечер, - сообщает паблик «Альпинизм и скалолазание в Бурятии».



Примерная программа соревнований



9:20 - Открытие зоны разминки для групп 6-7 лет, 8-9 лет

10:00 - Демонстрация трасс. Старт участников групп 6-7 лет, 8-9 лет

11:20 - Открытие зоны разминки для группы 10-13 лет

11:45 - Открытие соревнований. Награждение победителей групп 6-7 лет, 8-9 лет

12:15 - Старт группы 10-13 лет

14:15 - Награждение группы 10-13 лет

14:15 – Открытие зоны разминки для групп 14-15 лет, 16-17 лет, 18 и старше

15:00 - Старт старшей группы

18:00 - Новогодний вечер



Возрастное ограничение: 6+.

