Жгучие морозы в республике не отступают
В пятницу, 15 декабря, в Бурятии по-прежнему будет очень холодно. Днём по республике – от -26 до -31, местами – от -16 до -21, а по крайнему северу – от -33 до -38. Минувшей ночью столбик термометра в некоторых районах опускался до -48 градусов.
На побережье Байкала обещают снег, в остальных районах – преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от -27 до -29. Ветер переменный, 2-7 м/с.
В Бурятии температура опускалась до -48
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Общество, 15.12.2023
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