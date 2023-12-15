В Бурятии температура опускалась до -48

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жгучие морозы в республике не отступают



В пятницу, 15 декабря, в Бурятии по-прежнему будет очень холодно. Днём по республике – от -26 до -31, местами – от -16 до -21, а по крайнему северу – от -33 до -38. Минувшей ночью столбик термометра в некоторых районах опускался до -48 градусов.



На побережье Байкала обещают снег, в остальных районах – преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с с порывами до 12 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от -27 до -29. Ветер переменный, 2-7 м/с.