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В Улан-Удэ поговорят о Сергее Есенине

В Улан-Удэ поговорят о Сергее Есенине
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В театре имени Бестужева состоится театральный лекторий

15 октября в Улан-Удэ пройдёт встреча, посвящённая жизни и творчеству поэта Сергея Есенина. Театральный лекторий состоится в рамках «Есенинского гастрольного тура» на малой сцене Русского драматического театра.

Участниками станут Екатерина Филиппова, президент фонда поддержки и сохранения культурного наследия, народный учитель России; Константин Воронцов, ведущий научный сотрудник музея-заповедника С.А. Есенина; Татьяна Яковлева, заместитель художественного руководителя Рязанского театра юного зрителя.

Встреча начнётся в 17:00. Вход свободный, по записи, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.

Возрастное ограничение 12+
Бурятия Улан-Удэ встреча лекторий поэзия театр литература

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