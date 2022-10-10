В Улан-Удэ поговорят о Сергее Есенине

В театре имени Бестужева состоится театральный лекторий
15 октября в Улан-Удэ пройдёт встреча, посвящённая жизни и творчеству поэта Сергея Есенина. Театральный лекторий состоится в рамках «Есенинского гастрольного тура» на малой сцене Русского драматического театра.
Участниками станут Екатерина Филиппова, президент фонда поддержки и сохранения культурного наследия, народный учитель России; Константин Воронцов, ведущий научный сотрудник музея-заповедника С.А. Есенина; Татьяна Яковлева, заместитель художественного руководителя Рязанского театра юного зрителя.
Встреча начнётся в 17:00. Вход свободный, по записи, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.
Возрастное ограничение 12+
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