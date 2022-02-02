 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 февраля

01 февраля

Популярное

В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах

В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах
Общество, 
Новые пункты забора анализов предназначены для выздоравливающих

В Улан-Удэ организовали отдельные пункты для сдачи контрольных мазков на коронавирус для выздоравливающих. Такие пункты открылись в школьных спортзалах: в школах №№ 2, 19, 25, 49, 52 и лицее №27 (улица Туполева). В школах №№ 26 и 64 идут подготовительные работы.



- В густонаселённых районах города площадей самих медицинских организаций не достаточно для того, чтобы обеспечить разделение потоков обращающихся. Обращений в разы больше. И сегодня есть необходимость в гибком и оперативном режиме разворачивать дополнительные площади, чтобы ускорить получение пациентами необходимой помощи. Я благодарна всем медикам, которые взяли на себя такой объём работы, и пациентам - за понимание. Мы мобилизуем все имеющиеся ресурсы и привлекаем новые, чтобы охватить всех нуждающихся в помощи, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Эти пункты предназначены для приёма контрольных мазков ПЦР для выздоравливающих - после седьмого дня с начала заболевания.

Они работают ежедневно с 9 до 15 часов.

В каждой школе предусмотрен отдельный вход в помещение спортзала, где располагается пункт. В учреждениях усилен дезинфекционный режим.

Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость коронавирусом продолжает устанавливать рекорды в Бурятии. Так, накануне впервые с начала пандемии выявили более 1600 новых заболевших. Подавляющее большинство заражённых лечится амбулаторно.

С 31 января все школы республики на две недели отправились на дистанционное обучение. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов. 
коронавирус профилактика школа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах
В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах
Общество, 02.02.2022
Новые пункты забора анализов предназначены для выздоравливающих
В Иркутске выберут самую красивую маму
В Иркутске выберут самую красивую маму
Общество, 02.02.2022
Победителей наградят накануне 8 марта
Бурятия вошла в топ-3 регионов-оптимистов
Бурятия вошла в топ-3 регионов-оптимистов
Общество, 02.02.2022
44% жителей Бурятии уверены, что 2022 год будет лучше, чем 2021-й
В «красивой деревне» Бурятии отремонтируют улицу и мост
В «красивой деревне» Бурятии отремонтируют улицу и мост
Общество, 02.02.2022
В Большом Куналее реконструируют улицу Кирова и мост через реку Куналейка
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Иркутск примет чемпионат России по спортивному ориентированию
Общество, 02.02.2022
Также здесь состоится и первенство страны
В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса
В Бурятии за сутки впервые выявили более 1600 случаев коронавируса
Общество, 02.02.2022
В республике зафиксирован очередной антирекорд по числу заразившихся ковидом
В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей
В Бурятии откроются пять центров цифрового образования детей
Общество, 02.02.2022
Новые центры появятся в пяти районах республики
Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Фотоархив: Как в Улан-Удэ праздновали Сагаалган с 2007 по 2019 год
Общество, 02.02.2022
Раз уж в этом году торжеств в честь Сагаалгана нет, предлагаем вспомнить, как его праздновали в разные годы
Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости
Медики просят жителей Бурятии воздержаться от походов в гости
Общество, 02.02.2022
Стоматологи, которые вышли в ковидные стационары, записали видеообращение к жителям Бурятии
В райцентре Бурятии построят роллердром
В райцентре Бурятии построят роллердром
Общество, 02.02.2022
10 проектов по благоустройству запланированы в Прибайкальском районе в этом году
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков
В Бурятию поступила вакцина от коронавируса для подростков
Общество, 02.02.2022
Вакцинация подростков будет добровольной
В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
В Агинском округе Сагаалган отмечают онлайн
Общество, 02.02.2022
Запущен онлайн-проект «Сагаалганай удэрнууд»
В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»
В Улан-Удэ открылась выставка «Сагаан hapын мэндэ!»
Общество, 02.02.2022
Экспозиция покажет культурное разнообразие декоративно-прикладного искусства Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^