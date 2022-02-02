В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах

В Улан-Удэ организовали отдельные пункты для сдачи контрольных мазков на коронавирус для выздоравливающих. Такие пункты открылись в школьных спортзалах: в школах №№ 2, 19, 25, 49, 52 и лицее №27 (улица Туполева). В школах №№ 26 и 64 идут подготовительные работы.
- В густонаселённых районах города площадей самих медицинских организаций не достаточно для того, чтобы обеспечить разделение потоков обращающихся. Обращений в разы больше. И сегодня есть необходимость в гибком и оперативном режиме разворачивать дополнительные площади, чтобы ускорить получение пациентами необходимой помощи. Я благодарна всем медикам, которые взяли на себя такой объём работы, и пациентам - за понимание. Мы мобилизуем все имеющиеся ресурсы и привлекаем новые, чтобы охватить всех нуждающихся в помощи, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Эти пункты предназначены для приёма контрольных мазков ПЦР для выздоравливающих - после седьмого дня с начала заболевания.
Они работают ежедневно с 9 до 15 часов.
В каждой школе предусмотрен отдельный вход в помещение спортзала, где располагается пункт. В учреждениях усилен дезинфекционный режим.
Как сообщал «Байкал-Daily», заболеваемость коронавирусом продолжает устанавливать рекорды в Бурятии. Так, накануне впервые с начала пандемии выявили более 1600 новых заболевших. Подавляющее большинство заражённых лечится амбулаторно.
С 31 января все школы республики на две недели отправились на дистанционное обучение. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов.