В Улан-Удэ анализы на COVID-19 можно сдать в школьных спортзалах

- В густонаселённых районах города площадей самих медицинских организаций не достаточно для того, чтобы обеспечить разделение потоков обращающихся. Обращений в разы больше. И сегодня есть необходимость в гибком и оперативном режиме разворачивать дополнительные площади, чтобы ускорить получение пациентами необходимой помощи. Я благодарна всем медикам, которые взяли на себя такой объём работы, и пациентам - за понимание. Мы мобилизуем все имеющиеся ресурсы и привлекаем новые, чтобы охватить всех нуждающихся в помощи, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Эти пункты предназначены для приёма контрольных мазков ПЦР для выздоравливающих - после седьмого дня с начала заболевания.Они работают ежедневно с 9 до 15 часов.