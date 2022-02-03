Введены дополнительные антикоронавирусные ограничения
В Бурятии ограничили число гостей на церемониях бракосочетания. Меры для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующий приказ опубликован на сайте республиканского правительства.
Количество приглашённых гостей зависит от вместимости помещения ЗАГСов и их возможностью соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.
Так, во Дворце бракосочетания в Улан-Удэ, а также в ЗАГСах в Баргузинском, Джидинском, Закаменском, Селенгинском, Северо-Байкальском районах и городе Северобайкальске количество гостей не должно превышать 15 человек.
В улан-удэнском городском отделе по улице Комсомольская, в городе Бабушкин, Еравнинском, Иволгинском, Курумканском, Мухоршибирском – не более 10 человек.
До восьми человек могут присутствовать на церемонии бракосочетания в Баунтовском, Бичурском, Кабанском, Кижингинском, Кяхтинском, Муйском, Окинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Тункинском и Хоринском районных отделениях ЗАГСа.
В Бурятии уже действуют ограничительные меры. Приостановлен плановый приём в стоматологиях, школьники и студенты переведены на дистанционный формат обучения, приостановлено проведение банкетов, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, в отдельно стоящих зданиях и др.
В Бурятии показатели ежесуточного прироста больных коронавирусом растут уже вторую неделю. Так, за прошедшие сутки выявили 1615 больных, что стало очередным рекордом. Общее число достигло отметки 93 001.
В Бурятии ограничили число гостей на бракосочетаниях
Общество, Фото:
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