Об этом заявил глава минздрава России
Бурятия попала в число пяти регионов с высоким ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
- Наибольший рост пациентов, находящихся под медицинским наблюдением, отмечен в таких субъектах РФ, как республики Алтай, Тыва, республики Хакасия, Бурятия, Оренбургская область и ряд других, - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже вторую неделю отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Такими показатели стали после выявления в регионе штамма «омикрон». Второй день подряд фиксируется более 1600 новых больных. За 1 февраля было выявлено 1603 заражённых, 2 февраля ещё больше – 1615. Общее число случаев заражения на сегодня составляет 93 001.
Бурятия оказалась в числе регионов с наибольшим ростом COVID-19
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