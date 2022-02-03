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Бурятия оказалась в числе регионов с наибольшим ростом COVID-19

Бурятия оказалась в числе регионов с наибольшим ростом COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом заявил глава минздрава России

Бурятия попала в число пяти регионов с высоким ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

- Наибольший рост пациентов, находящихся под медицинским наблюдением, отмечен в таких субъектах РФ, как республики Алтай, Тыва, республики Хакасия, Бурятия, Оренбургская область и ряд других, - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже вторую неделю отмечается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Такими показатели стали после выявления в регионе штамма «омикрон». Второй день подряд фиксируется более 1600 новых больных. За 1 февраля было выявлено 1603 заражённых, 2 февраля ещё больше – 1615. Общее число случаев заражения на сегодня составляет 93 001.

коронавирус минздрав

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