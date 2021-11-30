 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 ноября

29 ноября

Популярное

Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими

Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Тревел-фотограф побывал в Окинском районе Бурятии

Московский фотограф Александр Никулин проехал по Бурятии несколько тысяч километров и уже писал про бурятскую кухню. Он отмечает на своей странице в соцсети, что ни разу не встречал на просторах республики невкусные буузы. Фотограф написал, что в Бурятии умеют готовить везде.

- Ни разу мне не довелось попробовать невкусные буузы. Это национальная гордость. Но при, казалось бы, простом составе, буузы различаются по вкусу. Одни из самых вкусных бууз мне довелось отведать в небольшом кафе в бурятских горах в Окинском районе, куда мы заехали с экспедицией, - рассказал Александр Никулин.

По его словам, кафе «Горная Ока», которое находится на перевале по дороге, ведущей от посёлка Монды в улус Сорок, в рекламе не нуждается. Это кафе расположено очень далеко от цивилизации, другого общепита в этом районе в нескольких часах езды попросту нет.

- Меню в кафе скромное, но буузы здесь восхитительные. Секрет в том, что блюда здесь готовят из мяса яков. Именно эти животные лучше всего приспособлены для разведения в высокогорных районах Бурятии. Также тут выращивают хайнаков — гибридов яков и домашних коров. Животные все на свободном выпасе в самом экологически чистом районе. Добавьте сюда опыт поваров, которые изо дня в день кормят буузами всех путников, и великолепную природу — вот так и получаются самые вкусные буузы, которые мне довелось попробовать - поделился фотограф.

Из далёкой Оки он отправил подарки своей маме и жене. Посылка с заказами прибыла как раз в День матери. В ней приехали из горной Бурятии носки из войлока, сделанные сойотскими мастерицами, местными жительницами Окинского района.
буузы фотографы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч
Учитель истории из Бурятии выиграл 260 тысяч
Общество, 30.11.2021
Учитель истории из Эрхирика занял первое место во всероссийском конкурсе
Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега
Улан-удэнцы массово опоздали на работу из-за снега
Общество, 30.11.2021
На дороги высыпали уже 1200 тонн песка
Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими
Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими
Общество, 30.11.2021
Тревел-фотограф побывал в Окинском районе Бурятии
В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
В Бурятии ситуация с COVID-19 почти не меняется
Общество, 30.11.2021
Жертвами коронавируса стали ещё девять жителей республики
В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
В Улан-Удэ вновь регулярно «забывают» вывозить мусор
Общество, 30.11.2021
Жители Загорска жалуются, что мусор не вывозят почти месяц
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
В Бурятии в библиобусе развернули мобильный пункт вакцинации
Общество, 30.11.2021
Он будет работать несколько дней в Кабанске
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
В Бурятии родители не заботились о слухе ребёнка-инвалида
Общество, 30.11.2021
Родители даже не обращались в органы для получения слухового аппарата 
В Бурятии омулёвые браконьеры возместят ущерб
В Бурятии омулёвые браконьеры возместят ущерб
Общество, 30.11.2021
Двое сельчан выловили рыбы на 146 тысяч рублей 
В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
В Улан-Удэ разыграют кубок города по мини-футболу
Общество, 30.11.2021
Стартовал приём заявок для участия
В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»
В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран Дархан»
Общество, 30.11.2021
С работами лауреатов можно будет ознакомиться с 1 по 6 декабря
В Бурятии местами снегопады
В Бурятии местами снегопады
Общество, 30.11.2021
В Улан-Удэ днём до -5 градусов 
В Улан-Удэ пройдёт турнир на призы Бориса Будаева
В Улан-Удэ пройдёт турнир на призы Бориса Будаева
Общество, 29.11.2021
Церемония открытия запланирована на 18 декабря
В Иркутске может появиться музей Русской Америки
В Иркутске может появиться музей Русской Америки
Общество, 29.11.2021
В областном центре сохранилось много мест, которые могли бы стать базой для создания музея

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^