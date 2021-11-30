Московский фотограф назвал буузы из горной Оки лучшими

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Тревел-фотограф побывал в Окинском районе Бурятии



Московский фотограф Александр Никулин проехал по Бурятии несколько тысяч километров и уже писал про бурятскую кухню. Он отмечает на своей странице в соцсети, что ни разу не встречал на просторах республики невкусные буузы. Фотограф написал, что в Бурятии умеют готовить везде.



- Ни разу мне не довелось попробовать невкусные буузы. Это национальная гордость. Но при, казалось бы, простом составе, буузы различаются по вкусу. Одни из самых вкусных бууз мне довелось отведать в небольшом кафе в бурятских горах в Окинском районе, куда мы заехали с экспедицией, - рассказал Александр Никулин.



По его словам, кафе «Горная Ока», которое находится на перевале по дороге, ведущей от посёлка Монды в улус Сорок, в рекламе не нуждается. Это кафе расположено очень далеко от цивилизации, другого общепита в этом районе в нескольких часах езды попросту нет.



- Меню в кафе скромное, но буузы здесь восхитительные. Секрет в том, что блюда здесь готовят из мяса яков. Именно эти животные лучше всего приспособлены для разведения в высокогорных районах Бурятии. Также тут выращивают хайнаков — гибридов яков и домашних коров. Животные все на свободном выпасе в самом экологически чистом районе. Добавьте сюда опыт поваров, которые изо дня в день кормят буузами всех путников, и великолепную природу — вот так и получаются самые вкусные буузы, которые мне довелось попробовать - поделился фотограф.



Из далёкой Оки он отправил подарки своей маме и жене. Посылка с заказами прибыла как раз в День матери. В ней приехали из горной Бурятии носки из войлока, сделанные сойотскими мастерицами, местными жительницами Окинского района.

