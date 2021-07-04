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Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек

Число погибших от коронавируса в Бурятии превысило 1300 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спустя неделю после локдауна ситуация с COVID-19 остаётся напряжённой

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус подтвердили у 331 человека. Из них 113 в Улан-Удэ.

Ситуация остаётся напряжённой. Сегодня ровно неделя, как в Бурятии действует локдаун. Однако в последние дни коронавирус бил рекорды. Так, в пятницу, 2 июля, зафиксировали 334 новых больных – это максимальное число за всё время пандемии.

Долгое время, ещё с осени, в Бурятии рекордным был показатель – 281 больной за сутки. 23 июня этот показатель был повторён. На следующий день, 24 июня был побит осенний рекорд – в тот день зафиксировали 293 заражённых. 25 июня впервые за всё время была побита отметка «300» - выявили 305 больных. 26 июня заразились 309 человек. 27 июня (в день начала локдауна) выявили 315 заразившихся. 28 июня – 321 больной, 29 июня – 319. 30 июня – 325. 1 июля – 329. 2 июля – 334, ну а накануне – 331.

Общее число случаев COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 45 897. Из них 51% (23 308) приходится на жителей Улан-Удэ.

По данным минздрава Бурятии, с начала пандемии выздоровели 41 928 человек, или 91%. Накануне ковид победили 268 пациентов, также дополнительно сняты с наблюдения 1040 человек.

Умерли за последние сутки 23 больных коронавирусом. Из них старше 65 лет были 19 умерших. За всё время в Бурятии скончались 1302 человека.

Ситуация со смертностью резко ухудшилась как раз в третью волну коронавируса, когда впервые стали умирать более 20 человек за сутки. Прежде летальные исходы не превышали 10 случаев за сутки. Пока печальный рекорд – 24 погибших за сутки (столько было 24 июня).

По официальным данным властей Бурятии, большинство умерших пациентов с коронавирусной инфекцией (74 %) имели различные сопутствующие хронические заболевания. Чаще умирают женщины. Средний возраст умерших в Бурятии составил 71,9 года.

В стационарах республики получает лечение 3181 пациент с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё (+23 за сутки).

В отделениях реанимации находится 187 пациентов (накануне было на одного больше). Из них только 95 человек старше 65 лет. К ИВЛ подключены 140 человек (из них старше 65 лет – 63).

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 3580 коек: занято – 3181, свободно – 399 коек. Занятость коечного фонда составляет 88 %.

По данным медицинских организаций, амбулаторное лечение и наблюдение проходят 19 026 человек. За минувшие сутки произошло снижение (-575).

Всего в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 193 760 человек. Завершили вакцинацию 139 102 человека.

Как сообщал «Байкал-Dailу», режим тотальной самоизоляции стартовал в воскресенье, 27 июня, то есть ровно неделю назад. Полный локдаун введён по аналогии с первой волной коронавируса, он будет длиться две недели – до 11 июля включительно. Закрылись практически все предприятия, кроме жизнеобеспечивающих.

На днях оперштаб Российской Федерации по борьбе с коронавирусом согласовал закрытие в Бурятии федеральных торговых сетей.

Всем жителям республики, кроме имеющих сертификат о наличии прививки против коронавируса, предписано не покидать места проживания, кроме покупки продуктов, лекарств, прогулок с собаками и ещё нескольких исключений.

Дети до 14 лет обязаны находиться на улице только со взрослыми. В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей.

Также действует повсеместный масочный режим.

Глава Бурятии Алексей Цыденов накануне локдауна выпустил специальное обращение к жителям. Он призвал не искать лазейки и честно отсидеть две недели дома, чтобы прервать распространение коронавируса.

На дорогах работают посты контроля для ограничения доступа граждан к местам отдыха на Байкал, на озёра Щучье, Гусиное, Торма, Карасиное, в Тункинский район.

Бурятия на борьбу с COVID-19 получит 374,9 млн рублей, было объявлено накануне.

В Улан-Удэ вылечили пациентку с 90% поражением лёгких.

В Улан-Удэ возбуждено первое уголовное дело по факту приобретения поддельной справки о прохождении вакцинации от COVID-19.

С недавних пор Бурятии для отдельных профессиональных групп введена обязательная вакцинация. Ранее глава республики Алексей Цыденов пояснял, что непривитые от COVID-19 не будут работать с детьми и в сфере услуг.

Прививку от коронавируса поставил главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев.

Мобильные группы в Бурятии продолжают работу по контролю за соблюдением мер профилактики COVID-19. Они просят о понимании.

ООО «Байкальская Ривьера» суд назначил административный штраф в размере 200 тысяч рублей после мероприятия «Опоры России». 
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