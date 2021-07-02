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«Байкальскую Ривьеру» оштрафовали за мероприятие «Опоры России»

«Байкальскую Ривьеру» оштрафовали за мероприятие «Опоры России»
Бизнес,  Фото:ves_ulan_ude_
Закрывать заведение не стали из-за постояльцев

ООО «Байкальская Ривьера» суд назначил административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Рассмотрение административного материала по ч. 2 ст. 6.3. КоАП РФ состоялось сегодня, 2 июля, в Прибайкальском районном суде Бурятии.

- Основанием для возбуждения административного производства явились грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу для распространения коронавирусной инфекции среди населения, установленные в предприятии общественного питания, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора в Бурятии.

Также в управлении напомнили, что в республике усилены мероприятия по контролю за выполнением профилактических мероприятий в условиях введения ограничительных мероприятий.

Как сообщал «Байкал-Daily», в «Байкальской Ривьере» в конце июня, аккурат перед введением двухнедельного локдауна, проходил Совет регионов «Опора России». Кадры с мероприятия попали в Сеть и стали предметом для обсуждения жителей республики. Многие из них возмущались тому, что в регионе под запретом проведение массовых мероприятий, однако этот съезд проходит. Кроме того, ежедневно регистрируются печальные данные коронавирусной статистики – в период третьей волны возросло число ежесуточного прироста и количество летальных случаев. 

После шумихи в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести проверку. Роспотребнадзор выявил нарушения несоблюдение требований по профилактике коронавирусной инфекции, требований санитарных правил для предприятий общественного питания. 

При этом в пресс-службе республиканского правительства ранее отмечали, что все участники были протестированы, список гостей был сокращён, а мероприятие преимущественно проходило в дистанционном режиме.

Другие предприятия, попавшиеся на незаконных кафе и банкетах (например, Capital Hall Crystal, где проходил свадебный банкет депутата-коммуниста Тимура Нимаева) по решению суда временно закрывали. «Байкальскую Ривьеру» эта судьба не ждёт. В управлении Роспотребнадзора пояснили, что закрыть временно отель и ресторан не могут из-за того, что там проживают постояльцы, которые ранее приобрели путёвки. Ресторан является местом питания проживающих в отеле.

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