Главный санврач Бурятии привился от COVID-19







- Мы с коллегами прошли вакцинацию от COVID-19. Призываем всех последовать нашему примеру, - обратился Сергей Ханхареев, - Вакцинация – самая надёжная и эффективная мера защиты от вируса. Все наши российские вакцины эффективны, надёжны и безопасны, что доказано клиническими исследованиями. Хочу привести яркий пример, именно вакцина спасла мир от натуральной оспы, свела к минимуму заболеваемость гепатитом В, полиомиелитом, корью и другими инфекциями. К вакцинации призывают учёные и врачи, то есть те, кому мы можем полностью довериться.



1 июля вакцинировались те, кто не вакцинировался ранее, и те, у которых прошло более шести месяцев с момента заболевания.



На сегодняшний день привито 93% сотрудников управления Роспотребнадзора.





1 июля прошёл второй этап вакцинации от COVID-19 сотрудников управления Роспотребнадзора по Бурятии.Среди тех, кто привился, руководитель управления – главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.Эпидемиологи отмечают, что даже после вакцинации не надо расслабляться. 1,5 месяца надо беречься, чтобы выработались антитела в должном количестве.По данным правительства Бурятии, всего в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 187 581 человек. Завершили вакцинацию 137 163 человека. Всего запланировано вакцинировать 431 580 человек до осеннего эпидсезона.