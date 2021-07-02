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Главный санврач Бурятии привился от COVID-19

Главный санврач Бурятии привился от COVID-19
Власть,  Фото:пресс-служба управления Роспотребнадзора по РБ
Вакцинацию прошли более 90% сотрудников управления Роспотребнадзора

1 июля прошёл второй этап вакцинации от COVID-19 сотрудников управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Среди тех, кто привился, руководитель управления – главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.

  
- Мы с коллегами прошли вакцинацию от COVID-19. Призываем всех последовать нашему примеру, - обратился Сергей Ханхареев, - Вакцинация – самая надёжная и эффективная мера защиты от вируса. Все наши российские вакцины эффективны, надёжны и безопасны, что доказано клиническими исследованиями. Хочу привести яркий пример, именно вакцина спасла мир от натуральной оспы, свела к минимуму заболеваемость гепатитом В, полиомиелитом, корью и другими инфекциями. К вакцинации призывают учёные и врачи, то есть те, кому мы можем полностью довериться.

1 июля вакцинировались те, кто не вакцинировался ранее, и те, у которых прошло более шести месяцев с момента заболевания.

На сегодняшний день привито 93% сотрудников управления Роспотребнадзора.


Эпидемиологи отмечают, что даже после вакцинации не надо расслабляться. 1,5 месяца надо беречься, чтобы выработались антитела в должном количестве.

По данным правительства Бурятии, всего в республику поступило 219 250 доз вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 187 581 человек. Завершили вакцинацию 137 163 человека. Всего запланировано вакцинировать 431 580 человек до осеннего эпидсезона.

коронавирус профилактика Роспотребнадзор вакцинация
 
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