В Улан-Удэ вылечили пациентку с 90% поражением лёгких

Пациентку поразила самоотверженная работа медперсонала в реанимации
Сегодня из больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Улан-Удэ выписывают 63-летнюю пациентку. Она поступила в больницу с 90%-м поражением лёгких.
- Два дня полежала, потом вообще уже лихорадочно пошло, срочно меня в реанимацию. Я вообще никогда в жизни ничем не болела. Было такое страшное состояние, мне казалось, что я умираю. Меня увезли в реанимацию. Я была поражена, как работает реанимация – все как солдаты. Они работают и по шесть, и по восемь часов, приходили за нами, ухаживали…- рассказала женщина.
Её спасали в отделении реанимации и интенсивной терапии – 3 и отделении для оказания медпомощи взрослому населению с COVID-19 №10 (терапия 2). Пациентка была в очень тяжёлом состоянии, но даже тогда специально записала имена всех работников, которые обеспечили ей лечение и уход. В глазах пациентки медперсонал выглядел героически, всей душой проявляя заботу о больных и отдавая себя без остатка.
- Медсёстры всю ночь за нами смотрели, на полу потом лежали сами. Больше всего меня поразила младшая медсестра Елена Малькова. Представляете, сколько нас было в реанимации, она каждого ходила нас мыла, она нас буквально на руках поднимала, подмывала, за нами так ухаживала. Приходила вся в поту, и садилась, всех обрабатывала, - рассказала женщина.
В больнице отмечают, что женщина заболела, не успев поставить второй компонент прививки от ковида. Курс вакцинации не был завершён до конца. Она поставила первый компонент 31 мая, и заболела 5 июня.
- Я очень благодарна этой больнице, потому что я считаю, что нас вытащили с того света, - призналась пациентка.
Женщина призвала всех соблюдать масочный режим. «Эта болезнь очень страшная», - заключила пациентка.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в БСМП вылечили многодетную маму, которая родила третьего ребёнка в феврале. У женщины было поражение лёгких 75%.
Ранее медики спасли 56-летнюю пациентку с 85% поражением лёгких. Женщина также поблагодарила медиков за спасение жизни.
В конце июня в БСМП спасли 101-летнюю бабушку, вылечив её от коронавируса.
В Улан-Удэ вылечили пациентку с 90% поражением лёгких
Общество, Фото:
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