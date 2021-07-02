В Бурятии члены мобильных групп просят о понимании

Члены мобильных групп заявляют, что их главная цель – не штрафовать



Мобильные группы в Бурятии продолжают работу по контролю за соблюдением мер профилактики COVID-19. За вчерашний день мобильная группа Советского района проверила 136 объектов. Проведены профилактические беседы со 144 горожанами, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В основном на проверяемых объектах обеспечили необходимый объём профилактических мер. Так, малое предприятие по изготовлению фастфудной продукции на улице Корабельная перешло в режим доставки, и при этом в павильоне обеспечена термометрия работников, соблюдается дезинфекционный режим.



- Запаслись средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, обрабатываем рабочие поверхности все. Работаем строго по одобренной заявке. И, конечно, соблюдаем личную гигиену, - рассказал генеральный директор предприятия.



Особый дезинфекционный режим в помещении соблюдается, проводится уборка по графику, персонал в масках - у проверяющих претензий нет.



- В основном предприниматели, как в этом случае, работают в правовом поле: они подали заявку, она им одобрена, они работают на доставку, при этом сотрудниками соблюдается масочный режим, также мы проверили журнал дезинфекции, все в порядке. Это не только дисциплинированность, это, прежде всего, забота о своих потребителях. И то, что в рейды каждый день выходят мои коллеги – это тоже проявление заботы о людях. Мы не патрулируем с целью штрафовать и наказывать. Мы хотим, чтобы люди обезопасили себя, надели маски для своего же благополучия. Члены мобильной группы за эти рейды не получают надбавки и какие-то поощрения, мы работаем потому что сейчас мы нужны, республике нужна помощь. Поэтому хотелось бы, чтобы люди с пониманием относились, - рассказала член мобильной группы Ольга Тумурова.



В отношении организаций и жителей республики, пренебрегающих правилами профилактики коронавируса, составляются протоколы об административном правонарушении. В Советском районе по итогам вчерашних рейдов составлено 10 таких протоколов сотрудниками администрации района, девять – сотрудниками полиции и три – сотрудниками Росгвардии. Всего по городу всеми мобильными группами оформлено 65 протоколов по выявленным нарушениям.



