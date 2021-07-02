Улан-удэнцев удивил работающий магазин «Кари»

Однако местная предпринимательница, бизнес которой сейчас закрыт, сняла на видео работающий магазин «Кари» на улице Ключевская. Видео опубликовано в Instagram-паблике buryatia_online.- Ну что, товарищи предприниматели, никого это не возмущает, не шокирует? Мы будем продолжать молчать дальше? – задаётся вопросом женщина.