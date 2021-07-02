 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 июля

01 июля

Популярное

Улан-удэнцев удивил работающий магазин «Кари»

Улан-удэнцев удивил работающий магазин «Кари»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Обувной магазин работает, хотя сообщалось об обещании торговой сети закрыться

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в Бурятии введён локдаун с закрытием большинства предприятий – от общепита и магазинов одежды до парикмахерских и СТО. Местные предприятия обязаны прекратить работу. Что касается федеральных торговых сетей, то большинство добровольно поддержали введённый локдаун.

Большая часть магазинов федеральных сетей приостановила свою деятельность на период двухнедельных ограничений. 28 июня пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что отказались лишь DNS и «Ситилинк». В списке предприятий, которые дали согласие на закрытие, опубликованном в конце июня, были 14 федеральных сетей. Среди них значилась и сеть магазинов обуви и аксессуаров «Кари».

 

Однако местная предпринимательница, бизнес которой сейчас закрыт, сняла на видео работающий магазин «Кари» на улице Ключевская. Видео опубликовано в Instagram-паблике buryatia_online.

- Ну что, товарищи предприниматели, никого это не возмущает, не шокирует? Мы будем продолжать молчать дальше? – задаётся вопросом женщина.



Ещё один местный житель побывал в этом магазине и подтвердил, что он работает. Двери открыты, один консультанты расставляют обувь по полкам, другие в это время обслуживают покупателей, рассказал очевидец.


В пресс-службе правительства Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что информацию о работающем магазине будет передана мобильным группам для проверки.

магазин предприниматели
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев удивил работающий магазин «Кари»
Улан-удэнцев удивил работающий магазин «Кари»
Бизнес, 02.07.2021
Обувной магазин работает, хотя сообщалось об обещании торговой сети закрыться
В Бурятии в локдаун выросло число проверок
В Бурятии в локдаун выросло число проверок
Бизнес, 01.07.2021
За сутки составили 176 протоколов
Для аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ смягчили антиковидные ограничения
Для аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ смягчили антиковидные ограничения
Бизнес, 01.07.2021
Теперь в аэропорту пассажиры смогут поесть и купить сувениры
В Улан-Удэ начали проверку скандального строительства ТРЦ
В Улан-Удэ начали проверку скандального строительства ТРЦ
Бизнес, 30.06.2021
Проверка Госстройнадзора решит, что делать со строящимся торговым центром, который оказался выше положенного
Скандал из-за стройки в центре в Улан-Удэ обрастает подробностями
Скандал из-за стройки в центре в Улан-Удэ обрастает подробностями
Бизнес, 30.06.2021
Автор проекта полуподземного ТРЦ прокомментировал изменения в проекте
Для любимых покупателей: Как «Титан» помогает пережить локдаун
Для любимых покупателей: Как «Титан» помогает пережить локдаун
Бизнес, 30.06.2021
Группа компаний «Титан» в локдаун усиливает заботу о жителях Бурятии
МегаФон запустил передвижные магазины по отдалённым сёлам и посёлкам
МегаФон запустил передвижные магазины по отдалённым сёлам и посёлкам
Бизнес, 30.06.2021
МегаФон запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов
Частная клиника выплатила потерявшему обоняние улан-удэнцу 100 тысяч
Частная клиника выплатила потерявшему обоняние улан-удэнцу 100 тысяч
Бизнес, 30.06.2021
Пациент лишился обоняния из-за врачебной ошибки во время банальной процедуры
В Улан-Удэ обнаружили очередные нарушения антиковидного режима
В Улан-Удэ обнаружили очередные нарушения антиковидного режима
Бизнес, 29.06.2021
В Улан-Удэ за сутки мобильные группы проверили 419 объектов
В Улан-Удэ на 90 суток закрыли банкетный зал после свадьбы депутата
В Улан-Удэ на 90 суток закрыли банкетный зал после свадьбы депутата
Бизнес, 29.06.2021
Capital Hall Crystal не будет работать до середины сентября
Бурятский деловой центр продают на «Авито» за 700 млн
Бурятский деловой центр продают на «Авито» за 700 млн
Бизнес, 29.06.2021
Объявление появилось в конце прошлой недели
В Улан-Удэ требуют остановить строительство «полуподземного» ТРЦ
В Улан-Удэ требуют остановить строительство «полуподземного» ТРЦ
Бизнес, 29.06.2021
Госстройнадзор проверит строительство торгового центра, который возводят под оперным театром
В Бурятии не обжаловать аукцион по ликвидации свалки
В Бурятии не обжаловать аукцион по ликвидации свалки
Бизнес, 29.06.2021
Компания оспаривала аукцион с начальной ценой 22 млн
Летом ТТК предлагает абонентам Улан-Удэ «Вкусный микс»
Летом ТТК предлагает абонентам Улан-Удэ «Вкусный микс»
Бизнес, 29.06.2021
Этим летом ТТК приготовил для вас «Вкусный микс»! Самые популярные продукты – Домашний интернет, Интерактивное телевидение и ТВ-приставка собраны в единый продукт, который поможет вам сделать наступающее лето ярким и насыщенным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^