Улан-удэнцев удивил работающий магазин «Кари»

Как сообщал «Байкал-Daily», с 27 июня по 11 июля в Бурятии введён локдаун с закрытием большинства предприятий – от общепита и магазинов одежды до парикмахерских и СТО. Местные предприятия обязаны прекратить работу. Что касается федеральных торговых сетей, то большинство добровольно поддержали введённый локдаун.
Большая часть магазинов федеральных сетей приостановила свою деятельность на период двухнедельных ограничений. 28 июня пресс-служба правительства Бурятии сообщила, что отказались лишь DNS и «Ситилинк». В списке предприятий, которые дали согласие на закрытие, опубликованном в конце июня, были 14 федеральных сетей. Среди них значилась и сеть магазинов обуви и аксессуаров «Кари».
Однако местная предпринимательница, бизнес которой сейчас закрыт, сняла на видео работающий магазин «Кари» на улице Ключевская. Видео опубликовано в Instagram-паблике buryatia_online.
- Ну что, товарищи предприниматели, никого это не возмущает, не шокирует? Мы будем продолжать молчать дальше? – задаётся вопросом женщина.
Ещё один местный житель побывал в этом магазине и подтвердил, что он работает. Двери открыты, один консультанты расставляют обувь по полкам, другие в это время обслуживают покупателей, рассказал очевидец.
В пресс-службе правительства Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что информацию о работающем магазине будет передана мобильным группам для проверки.