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В Бурятии медвежонок гулял по посёлку

В Бурятии медвежонок гулял по посёлку
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Муя-инфо"
Медведи в республике всё чаще выходят к людям

На улице Грибная в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии местные жители заметили медвежонка. Он гулял по дорожке в ночь с 30 июня на 1 июля. Фотографию косолапого опубликовали в группе «Муя-инфо.24/7».

Местных жителей призывают быть бдительными и осторожными. В случае, если будет замечен медведь, следует сообщить в полицию или единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее медведь был замечен возле посёлка Душкачан в Северо-Байкальском районе. 

В последнее время в Бурятии отмечаются выходы медведей в несвойственные для «хозяев тайги» места. Это связано с высокой численностью медведя в республике и его сезонной активностью, объяснили специалисты Бурприроднадзоре.

Так, в Баргузинском районе медведица с двумя медвежатами прошлись по кордону инспекторов нацпарка.

А в Иркутской области на дороге в Усть-Кут медведь обследовал припаркованный автомобиль, в котором сидели две девушки.

В июне произошла неприятная ситуация с медвежонком, которого привезли из Забайкальского края для передачи специалистам Бурприроднадзора. Маленький медведь сумел сбежать по дороге, его видели бегающим в пригороде Улан-Удэ. Были организованы поиски малыша, так как один он не выживет.

В лесу, чтобы не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться шумно, громко переговариваясь, и желательно группой не менее трёх человек. Важно не бросать мусор и остатки еды в лесу и на дорогах.

Бурприроднадзор даёт разрешение только на отстрел только агрессивных медведей в том случае, если есть угроза населению.

медведь
 
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