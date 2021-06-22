В Бурятии возле посёлка бродит медведь

Возле посёлка Душкачан в Северо-Байкальском районе Бурятии ходит медведь, сообщается в группе «Северобайкальск-инфою 24/7». Информацию передали в охотнадзор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в охотничьих угодьях ряда районов Бурятии отмечаются выходы медведей в несвойственные для «хозяев тайги» места. Это связано с высокой численностью медведя в республике и его сезонной активностью, объяснили в Бурприроднадзоре.
Чаще всего факты выходов медведей к людям фиксируются в Северо-Байкальском, Баргузинском, Муйском, Прибайкальский районах.
Бурприроднадзор даёт разрешение только на отстрел только агрессивных медведей в том случае, если есть угроза населению.
Недавно в Баргузинском районе Бурятии медведица с двумя медвежатами вышли на кордон Монахово. На видео их запечатлел инспектор нацпарка.
Бурприроднадзор даёт разрешение только на отстрел только агрессивных медведей в том случае, если есть угроза населению.
Недавно в Баргузинском районе Бурятии медведица с двумя медвежатами вышли на кордон Монахово. На видео их запечатлел инспектор нацпарка.