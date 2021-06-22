 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 июня

21 июня

Популярное

В Бурятии возле посёлка бродит медведь

В Бурятии возле посёлка бродит медведь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Информацию о косолапом передали специалистам

Возле посёлка Душкачан в Северо-Байкальском районе Бурятии ходит медведь, сообщается в группе «Северобайкальск-инфою 24/7». Информацию передали в охотнадзор.

Как сообщал «Байкал-Daily», в охотничьих угодьях ряда районов Бурятии отмечаются выходы медведей в несвойственные для «хозяев тайги» места. Это связано с высокой численностью медведя в республике и его сезонной активностью, объяснили в Бурприроднадзоре. 

Чаще всего факты выходов медведей к людям фиксируются в Северо-Байкальском, Баргузинском, Муйском, Прибайкальский районах.

Бурприроднадзор даёт разрешение только на отстрел только агрессивных медведей в том случае, если есть угроза населению.

Недавно в Баргузинском районе Бурятии медведица с двумя медвежатами вышли на кордон Монахово. На видео их запечатлел инспектор нацпарка.

медведь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В МВД Бурятии определили лучших кинологов
В МВД Бурятии определили лучших кинологов
Общество, 22.06.2021
Лучшей стала представительница Кабанского района
«Красота»: Жители Бурятии восторгаются вчерашней грозой
«Красота»: Жители Бурятии восторгаются вчерашней грозой
Общество, 22.06.2021
Некоторых жителей гроза «испугала до жути»
В Забайкалье ситуация с коронавирусом лучше, чем в Бурятии
В Забайкалье ситуация с коронавирусом лучше, чем в Бурятии
Общество, 22.06.2021
За последние сутки в Забайкалье умерли четыре человека
В Бурятии обновлён рекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В Бурятии обновлён рекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Общество, 22.06.2021
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Бурятии ухудшается всё сильнее
В Бурятии возле посёлка бродит медведь
В Бурятии возле посёлка бродит медведь
Общество, 22.06.2021
Информацию о косолапом передали специалистам
В Улан-Удэ зажгли свечи памяти
В Улан-Удэ зажгли свечи памяти
Общество, 22.06.2021
Свечи памяти зажглись на Мемориале Победы. ФОТО
Клещи покусали почти 1,5 тысячи жителей Бурятии
Клещи покусали почти 1,5 тысячи жителей Бурятии
Общество, 22.06.2021
В этом сезоне обращений по поводу укусов клещей меньше, чем год назад
В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения
В Тункинском нацпарке в Бурятии продлён режим ограничения
Общество, 22.06.2021
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Ковидный стационар БСМП в Улан-Удэ заполнен на 99%
Ковидный стационар БСМП в Улан-Удэ заполнен на 99%
Общество, 22.06.2021
Врач БСМП призвал горожан не устраивать гулянки
В Улан-Удэ повернули памятник строителям БАМа
В Улан-Удэ повернули памятник строителям БАМа
Общество, 22.06.2021
Архитекторы решили, что скульптура не должна смотреть в сторону школы
В Улан-Удэ осудили забайкальца за сбыт наркотиков
В Улан-Удэ осудили забайкальца за сбыт наркотиков
Общество, 22.06.2021
Незаконной деятельностью мужчина занимался с 2019 года 
Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд
Дело жительницы Бурятии о поддельной справке ушло в суд
Общество, 22.06.2021
Женщина сама дописала ложные сведения в справку 
В Бурятии до +34 градусов
В Бурятии до +34 градусов
Общество, 22.06.2021
В двух районах ожидаются грозы с порывистым ветром 
У 41,1 % забайкальцев есть коллективный иммунитет к COVID-19
У 41,1 % забайкальцев есть коллективный иммунитет к COVID-19
Общество, 21.06.2021
Аягма Ванчикова заявила, что коронавирус становится агрессивней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^