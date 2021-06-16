В Бурятии медведи стали чаще выходить к людям

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

С начала года принято несколько решений об отстреле медведей



В охотничьих угодьях ряда районов Бурятии отмечаются выходы медведей в несвойственные для «хозяев тайги» места.



- Это связано с высокой численностью медведя на территории региона и его сезонной активностью, - объяснили в Бурприроднадзоре. – Действительно, в последнее время мы всё чаще получаем сообщения от граждан о случаях выходов медведей к населённым пунктам и животноводческим стоянкам.



В ведомстве сообщили о том, что чаще всего факты выходов медведей к людям фиксируются в Северо-Байкальском, Баргузинском, Муйском, Прибайкальский районах.



Вместе с тем, с начала года по всем эпизодам выхода медведя принято семь решений о регулировании их численности. Из них на данный момент действуют пять решений на регулирование 22 особей медведя. Отметим, решение об отстреле принимается только, когда есть угроза населению.



Жителям Бурятии напомнили о соблюдении следующих правил поведения:



- находясь в лесу, всегда помнить, что встреча с медведем может произойти в любое время и в любом месте, поэтому необходимо быть морально к этому готовым;

- располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь - нет ли признаков присутствия медведя. Если у вас возникло подозрение, что здесь был медведь, немедленно покиньте это место;

- находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны. Дети должны быть всегда у вас на виду, не позволяйте им уходить далеко;

- размещайте лагеря на открытых, с достаточным обзором местах;

- чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно, свободно и громко переговариваясь, и желательно группой не менее трёх человек;

- важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма. Пищевые отходы и туши павших домашних животных должны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались хищники;

- не оставляйте в лесу пищевые остатки, мусор;

- увидев медведя вдалеке, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной;

- ни в коем случае не бежать. (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование);

- необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши;

- поднимите руки вверх (давая понять животному, что вы выше и сильнее его);

- не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы.



При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него и сообщить по телефонам:



- Единая дежурно-диспетчерская служба - тел.112, 02 (102);

- Бурприроднадзор - тел. 8 (3012) 44-44-97.

