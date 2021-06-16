 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 июня

15 июня

Популярное

В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям

В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям
Общество, 
Медведица и её детёныши прошли по территории кордона инспекторов нацпарка 

В Баргузинском районе Бурятии медведица с двумя медвежатами вышла к людям. Видео неожиданной встречи поделился государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» Сергей Барбаков.

Медведица с детёнышами вышла на кордон Монахово к жилому дому. Звери осмотрели поленницу, после чего ушли в лес.


видео - Сергей Барбаков, «Заповедное Подлеморье»

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году жители Бурятии не в первый раз встречаются с дикими животными. В мае медвежонок пробрался на картофельное поле в селе Хурамша Иволгинского района. 

В Северо-Байкальском районе местные жители на реке Тыя заметили медведя, которому, примерно, 1,5 года

Полмесяца назад ранним утром улан-удэнец в пригороде встретил медвежонка, который бегал вдоль трассы
медведь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные
В Бурятии в третью волну COVID-19 тяжело болеют беременные
Общество, 16.06.2021
Заражаются беременные пациентки преимущественно от своих близких
В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям
В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям
Общество, 16.06.2021
Медведица и её детёныши прошли по территории кордона инспекторов нацпарка
В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость коронавирусом
В Бурятии всё больше разрастается заболеваемость коронавирусом
Общество, 16.06.2021
В стационарах и амбулаторно лечатся почти 10,5 тысяч жителей Бурятии
В Улан-Удэ завершили строительство школы
В Улан-Удэ завершили строительство школы
Общество, 16.06.2021
Современное здание школы №40 построили взамен снесённого
В Улан-Удэ прилетел известный артист Борис Галкин
В Улан-Удэ прилетел известный артист Борис Галкин
Общество, 16.06.2021
Борис Галкин сыграет роль дедушки в новом бурятском фильме
В Бурятии активисты ОНФ поделились кровью
В Бурятии активисты ОНФ поделились кровью
Общество, 16.06.2021
Активисты рассказали о том, какие преимущества есть у доноров
В Бурятии найденным детёнышам манула нашли новый дом
В Бурятии найденным детёнышам манула нашли новый дом
Общество, 16.06.2021
В Этнографическом музее недавно родила самка манула
Гиревики Бурятии завоевали серебряные медали чемпионата России
Гиревики Бурятии завоевали серебряные медали чемпионата России
Общество, 16.06.2021
Сборную Бурятию представляли шесть спортсменов
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 16.06.2021
Последний пожар был в воскресенье
В Улан-Удэ худрук театра пожаловался на запрет на репетиции
В Улан-Удэ худрук театра пожаловался на запрет на репетиции
Общество, 16.06.2021
Новые ограничения вызвали недоумение у художественного руководителя Русского драмтеатра
Театр «Байкал» выпустил сразу 21 клип на бурятские песни
Театр «Байкал» выпустил сразу 21 клип на бурятские песни
Общество, 16.06.2021
Эти песни исполнят этнические исполнители из разных стран и регионов России
В Бурятии сегодня дождливая погода
В Бурятии сегодня дождливая погода
Общество, 16.06.2021
Временами будут сильные порывы ветра
Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров
Иркутская область получит средства на тушение лесных пожаров
Общество, 15.06.2021
В область для тушения крупного лесного пожара в Катангском районе прибыли 50 десантников из Тывы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^