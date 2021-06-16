В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям

Медведица и её детёныши прошли по территории кордона инспекторов нацпарка
В Баргузинском районе Бурятии медведица с двумя медвежатами вышла к людям. Видео неожиданной встречи поделился государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» Сергей Барбаков.
Медведица с детёнышами вышла на кордон Монахово к жилому дому. Звери осмотрели поленницу, после чего ушли в лес.
видео - Сергей Барбаков, «Заповедное Подлеморье»
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году жители Бурятии не в первый раз встречаются с дикими животными. В мае медвежонок пробрался на картофельное поле в селе Хурамша Иволгинского района.
В Северо-Байкальском районе местные жители на реке Тыя заметили медведя, которому, примерно, 1,5 года.
Полмесяца назад ранним утром улан-удэнец в пригороде встретил медвежонка, который бегал вдоль трассы.
В Северо-Байкальском районе местные жители на реке Тыя заметили медведя, которому, примерно, 1,5 года.
Полмесяца назад ранним утром улан-удэнец в пригороде встретил медвежонка, который бегал вдоль трассы.