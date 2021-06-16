В Бурятии медведица с медвежатами вышли к людям

Медведица и её детёныши прошли по территории кордона инспекторов нацпарка







видео - Сергей Барбаков, «Заповедное Подлеморье»





В Баргузинском районе Бурятии медведица с двумя медвежатами вышла к людям. Видео неожиданной встречи поделился государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» Сергей Барбаков.Медведица с детёнышами вышла на кордон Монахово к жилому дому. Звери осмотрели поленницу, после чего ушли в лес.