Привезённый из Забайкалья медвежонок должен был быть передан Бурприроднадзору, но малыш сбежал
В Тарбагатайском районе Бурятии проводятся поиски медвежонка. Об этом сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
- Сегодня ранним утром недалеко от поселка Вознесеновка житель Улан-Удэ запечатлел маленького медвежонка. Сейчас проводятся его поиски сотрудниками Бурприроднадзора, - говорилось здесь накануне.
Как сообщал «Байкал-Daily», медвежонок бежал вдоль дороги около пригородного села. Кадрами неожиданной встречи поделился улан-удэнец Булат Ахметханов. Видео опубликовала телекомпания «Тивиком» в своём Instagram-паблике
Улан-удэнец с товарищем застали косолапого ранним утром. После недолгой пробежки вдоль трассы медвежонок свернул и убежал вглубь кустов.
Как оказалось, малыш сбежал.
- Медвежонок был привезён из Забайкальского края жителем Нижнего Саянтуя. Должен был быть передан Бурприроднадзору, но убежал. Его нужно спасать, так как он сейчас не сможет выжить самостоятельно. Просим жителей района помочь в поисках и отлове. Медвежонок сейчас маленький и опасности не представляет, - сообщил Михаил Климентьев, заместитель руководителя Бурприроднадзора.
В группе призвали всех помочь с отловом животного: «Если вы знаете о местонахождении медвежонка и можете помочь с отловом - 8-914-849-36-91 Михаил Васильевич Климентьев».
Жителей пригорода Улан-Удэ просят помочь с отловом медвежонка
Общество, Фото:
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