Встреча с медведем произошла на трассе по дороге в Усть-Кут
Две жительницы Иркутской области встретили медведя на дороге в Усть-Кут. Медведь вышел к припаркованному автомобилю и обследовал его. Видео появилось в группе ДТП 38RUS Иркутск.
Девушки внутри машины медведя нисколько не испугались, они лишь в шутку просили не царапать автомобиль.
- Мишаня просил то ли подвезти, то ли еды. Поняв, что ни того и ни другого он не получит, косолапый убежал в лес, - говорится в описании видео.
Отметим, в Бурятии также участились случаи выхода медведей к людям. Специалисты просят ни в коем случае не кормить «хозяев тайги» и не бросать в лесу и на дорогах мусор и остатки еды.
Медведь обследовал машину с людьми в Иркутской области
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