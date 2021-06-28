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Медведь обследовал машину с людьми в Иркутской области

Общество, 
Встреча с медведем произошла на трассе по дороге в Усть-Кут

Две жительницы Иркутской области встретили медведя на дороге в Усть-Кут. Медведь вышел к припаркованному автомобилю и обследовал его. Видео появилось в группе ДТП 38RUS Иркутск.

Девушки внутри машины медведя нисколько не испугались, они лишь в шутку просили не царапать автомобиль.

- Мишаня просил то ли подвезти, то ли еды. Поняв, что ни того и ни другого он не получит, косолапый убежал в лес, - говорится в описании видео.

Отметим, в Бурятии также участились случаи выхода медведей к людям. Специалисты просят ни в коем случае не кормить «хозяев тайги» и не бросать в лесу и на дорогах мусор и остатки еды.   
медведь
 
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