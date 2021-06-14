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В Бурятии ввели дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19

В Бурятии ввели дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Закрываются парки, скверы и общественные зоны

В Бурятии принимаются дополнительные меры для снижения темпов распространения коронавируса.

На заседании республиканского оперштаба эпидемиологи призвали минимизировать общение контакты и оставаться дома в период роста заболеваемости.

В связи с тем, что большинство пациентов переносят инфекцию в осложнённой форме, республике необходимо создание новых реанимационных коек. У 82% больных, получающих лечение в стационарах, диагностирована тяжёлая форма заболевания.

Число госпитализированных увеличилось в 3,4 раза с начала июня. В связи с необходимостью срочных мер по разобщению населения и минимизации контактов введены дополнительные ограничения.

До 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны.

До 1 июля работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим, в том числе секций и кружков культурного и спортивного направлений.

Приостановлены занятия физической культурой и спортом в учреждениях (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-клубах). Исключения составят для членов сборных команд республики, которым нельзя прерывать тренировочный процесс накануне важных национальных и международных стартов. Тренировки будут проходить при строгом соблюдении профилактических мер.

Приостановлены репетиции в творческих коллективах различных организационно-правовых форм, а также групповых и индивидуальных занятий.

До 1 июля прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники.

Парикмахерские и салоны красоты продолжат работу при условии обеспечения полного объёма профилактических мер и по предварительной записи.

В связи с ростом заболеваемости среди молодёжи и детей в торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних.

Обязательно соблюдение самоизоляции жителями республики в возрасте 65 лет и старше.

Работодателям рекомендовано предусмотреть введение гибкого графика работы сотрудников с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте.

Как сообщал «Байкал-Daily», совсем недавно, 11 июня, были приняты дополнительные ограничительные меры из-за разрастания заболеваемости COVID-19 – была приостановлена работа театров и кинотеатров, режим работы ТРЦ ограничен до 20 часов и т.д. 
коронавирус
 
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