Глава Бурятии заявил, что карантин не продлится дольше двух недель

Двухнедельный локдаун ввели из-за того, что система здравоохранения на пределе ресурсов
Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал объявленный на две недели режим нерабочих дней. Как сообщал «Байкал-Dailу», из-за продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 введён двухнедельный карантин, он продлится с 27 июня по 11 июля.
- У нас ситуация не улучшается. Если мы не примем меры, мы продолжим терять людей, система здравоохранения, медики просто не выдержат. Да, мы создаём койки, докупаем оборудование, но, к сожалению, ресурс человеческий не бесконечный. Всем надо понимать, что эта мера будет действенна и даст нужный эффект только, если мы все отнесёмся максимально ответственно. Если общение и контакты будут продолжаться, мы не добьёмся ничего. Это не период ограничений, это период гражданской ответственности, - отметил Алексей Цыденов.
Глава Бурятии отметил, что продления карантина не будет.
В республике уже на протяжении пяти недель продолжается значительный рост заболеваемости. Недельный темп прироста сохраняется стабильно высоким, и за прошедшую 24-ю неделю по сравнению с 23 неделей он достиг 62%. Рост заболеваемости регистрируется по всем возрастным группам, в том числе, среди детей до 18 лет в 6,8 раз, лиц от 18 до 64 лет – в 7,4 раза, лиц старше 65 лет - в 4,5 раза.
На пределе ресурсов
Анализ по социальной структуре свидетельствует о продолжающемся росте заболеваемости среди всех групп населения. Среди работающих в сфере услуг и на промышленных предприятиях заболеваемость выросла в 13 раз, среди служащих - в 14 раз, воспитанников детских садов и учащихся - в 6,5 раз, сообщил глава управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.
- Система здравоохранения вся мобилизована, находится в очень большом напряжении. К сожалению, растёт число умерших пациентов. Практически мы на пределе ресурсов. По нашей просьбе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко федеральным центром формируются бригады врачей для работы в нашей республике, - сообщила министра здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Полный список того, какие предприятия будут закрыты на две недели, а каким можно продолжать работу, - по ссылке.
Помимо того, что закрывается часть предприятий, введены и другие крупные меры. На протяжении всех двух недель несовершеннолетним до 14 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.
В Бурятии вводится повсеместный масочный режим.
Будет ограничен допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении озера Байкал и озера Щучье. Будут выставлены посты для контроля передвижения жителей Бурятии.
Глава Бурятии заявил, что карантин не продлится дольше двух недель
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