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Компании в Бурятии обязали перевести на удалёнку часть сотрудников

Компании в Бурятии обязали перевести на удалёнку часть сотрудников
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии вновь усилили ограничительные антиковидные меры

21 июня в Бурятии оперштаб принял ряд новых ограничений для стабилизации эпидситуации по COVID-19. Меры приняты для разобщения населения, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В Бурятии продолжается рост заболеваемости, на сегодняшний день 2763 больных коронавирусной инфекцией находятся в стационарах. Занятость коечного фонда остается высокой, на утро составила 94 %. Минздрав круглосуточно разворачивает дополнительные койки. Так, за прошедшую неделю дополнительно была развернута 661 койка.

Увеличилась смертность от коронавирусной инфекции. за последние сутки умерли сразу 15 человек, что является печальным рекордом. Показатель летальности сравнялся с общероссийским и составляет 2,4 %.

Для минимизации контактов и общения жителей республики принято решение об ограничении режима работы общепита до 21:00. Также остаются требования по рассадке посетителей - не более четырёх человек за столом без учёта детей.

Для организаций и предприятий введено требование о переводе не менее 30% персонала на дистанционный режим работы, за исключением вакцинированных работников. За исполнением требования будут следить мобильные группы.

Также мобильные группы продолжают контроль за соблюдением запрета на проведение банкетов и других массовых мероприятий.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее по всей Бурятии ввели серьёзные временные ограничительные меры. Закрыли театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ, детские развлекательные центры, аттракционы, парки, скверы и общественные зоны, фитнес-клубы, спортивные сооружения, бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии, термальные источники. Все учреждения дополнительного образования (в том числе секции и кружки) перешли на дистанционный режим. В торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Сами ТРЦ теперь обязаны закрыться в 20 часов. В июне отменены все массовые республиканские мероприятия. Спортивные мероприятия всероссийского уровня разрешены, но без зрителей и при условии и с обязательным тестированием всех участников на коронавирус.


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