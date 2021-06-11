В Бурятии ввели новые жёсткие ограничения из-за COVID-19

Закрываются кинотеатры и фудкорты, а ТРЦ сокращают время работы
В Бурятии приняли дополнительные ограничительные меры из-за разрастания заболеваемости COVID-19.
- В пятницу, 11 июня, по итогам заседания республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, введены дополнительные ограничительные меры для недопущения дальнейшего роста заболеваемости, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
На сегодняшний день у 81% пациентов, получающих лечение в стационарах республики, диагностирована тяжёлая форма заболевания – пневмония. Из 105 пациентов, находящихся в реанимации, 44 человека моложе 65 лет.
Для максимального разобщения населения режим работы торгово-развлекательных центров ограничен до 20 часов.
С завтрашнего дня до 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров. Исключение сделано для обслуживания на вынос без посещения граждан.
Также до 1 июля прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках.
С завтрашнего дня и до 1 июля приостановлена работа кинотеатров и театров.
Очный приём заявлений граждан приостановлен в Многофункциональном центре и отделах ЗАГС до 1 июля.
Закрываются с 1 июля все летние лагеря дневного пребывания.
В республике ужесточен контроль соблюдения масочного режима. В места массового пребывания людей: торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт и т.д. - исключён доступ без защитных масок.
Руководителям организаций и предприятий, торговых сетей напомнили требования по обеспечению профилактических мер – об обязательном контроле соблюдения масочного режима при входе, термометрии сотрудников, проведении дезинфекции по нормативным требованиям.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии в последние дни фиксируют всплески заболеваемости коронавирусом: накануне заболели сразу 140 человек. Стремительными темпами растёт число госпитализированных больных, пациентов, лечащихся на дому, и круг контактных лиц.
В Бурятии ввели новые жёсткие ограничения из-за COVID-19
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