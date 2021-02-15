В Бурятии провели праздничный турнир по настольному теннису

Общество, Фото: группа «Настольный теннис Бурятии»

Также спортсмены соревновались в шууд-теннисе



13 февраля в Бурятии прошёл турнир по настольному теннису, посвящённый национальному празднику «Сагаалха». Соревнования проводились по 4 возрастным категориям, а также в шууд-теннисе.



По результатам игр победителями и призёрами стали:



Возраст до 16 лет

1 место - Доржиева Анита

2 место - Бадмаев Тимур

3 место - Дурхисанов Илья

4 место - Шубин Павел

5 место - Сулаева Виктория

6 место - Раднаев Намдак



Возраст 17-39 лет

1 место - Алексеев Иннокентий

2 место - Дамдинов Батор

3 место - Раднаев Батор

4 место - Дашиев Тимур

5 место - Лхасаранов Шойнхор

6 место - Цыренжапов Булат



Возраст 40-59 лет

1 место - Намсараев Цыбан

2 место - Цырендоржиев Сергей

3 место - Антонов Николай

4 место - Будаев Анатолий



Возраст 60-65 лет

1 место - Цырендоржиев Сергей

2 место - Будаев Анатолий

3 место - Чойндонов Николай

4 место - Самбуев Павел



Шууд-теннис

1 место - Дурхисанов Илья

2 место - Лхасаранов Шойнхор

3 место - Ербанова Юлия



Кроме этого, были награждены лучшие тренеры: Алексеев И.А. и Раднаев Б.Х., а также лучшие спортсмены: Дамдинов Б.Б., Доржиева Анита, Соржеев Владислав.



Самым юным участником турнира стал Цыренов Артур, самым возрастным – Цырендоржиев Сергей. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».

