Также спортсмены соревновались в шууд-теннисе
13 февраля в Бурятии прошёл турнир по настольному теннису, посвящённый национальному празднику «Сагаалха». Соревнования проводились по 4 возрастным категориям, а также в шууд-теннисе.
По результатам игр победителями и призёрами стали:
Возраст до 16 лет
1 место - Доржиева Анита
2 место - Бадмаев Тимур
3 место - Дурхисанов Илья
4 место - Шубин Павел
5 место - Сулаева Виктория
6 место - Раднаев Намдак
Возраст 17-39 лет
1 место - Алексеев Иннокентий
2 место - Дамдинов Батор
3 место - Раднаев Батор
4 место - Дашиев Тимур
5 место - Лхасаранов Шойнхор
6 место - Цыренжапов Булат
Возраст 40-59 лет
1 место - Намсараев Цыбан
2 место - Цырендоржиев Сергей
3 место - Антонов Николай
4 место - Будаев Анатолий
Возраст 60-65 лет
1 место - Цырендоржиев Сергей
2 место - Будаев Анатолий
3 место - Чойндонов Николай
4 место - Самбуев Павел
Шууд-теннис
1 место - Дурхисанов Илья
2 место - Лхасаранов Шойнхор
3 место - Ербанова Юлия
Кроме этого, были награждены лучшие тренеры: Алексеев И.А. и Раднаев Б.Х., а также лучшие спортсмены: Дамдинов Б.Б., Доржиева Анита, Соржеев Владислав.
Самым юным участником турнира стал Цыренов Артур, самым возрастным – Цырендоржиев Сергей. Об этом сообщает группа «Настольный теннис Бурятии».
В Бурятии провели праздничный турнир по настольному теннису
Общество, Фото:
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