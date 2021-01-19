За сутки скончались ещё трое человек
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 19 января общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 28 769. Из них 54% (15 429) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 150 человек. Ровно столько же выявляли и днём ранее.
Из 150 новых случаев коронавируса 112 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и обследованные с профцелью.
С начала пандемии выздоровели 25 986 человек, или 90,3%. Накануне вылечились 104 пациента.
За последние сутки скончались ещё трое больных ковидом. За всё время умерли 639 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1162 пациента с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 849. В отделениях реанимации находится 75 пациентов (из них старше 65 лет – 44), на ИВЛ 41 пациент (из них старше 65 – 27).
Занятость коечного фонда несколько выросла и на сегодня составляет почти 65%.
Амбулаторное лечение проходят 982 пациента с COVID-19. Наблюдается 1845 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2050 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за пандемии граница с Монголией в Бурятии закрыта для физлиц и перемещения товаров до 31 марта.
Прирост по коронавирусу в Бурятии второй день на одном уровне
Общество, Фото:
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