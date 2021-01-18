Бурятская таможня рассказала о ситуации на российско-монгольской границе
Ограничительные меры по перемещению товаров и физлиц через пункты пропуска российско-монгольского участка госграницы в Бурятии сохранятся до 31 марта 2021 года. Делается это в рамках профилактики коронавируса, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
- Об этом решении Монгольского правительства Бурятскую таможню проинформировали через дипломатическое представительство. Перемещение лиц, легковых транспортных средств и автобусов через пограничные пункты пропуска Монголии и России ограничено с 30 марта 2020 года. С 16 ноября 2020 года Монгольским правительством было принято решение о временном ограничении движения грузового транспорта через пункт пропуска МАПП Кяхта – Алтанбулаг, - напомнили в Бурятской таможне.
В отдельных случаях пропуск транспорта проводится по согласованию российской и монгольской сторон через однодневные «транспортные коридоры».
- Всего с 16 ноября было открыто четыре «коридора», сотрудники таможенного поста оформили более 200 грузовых транспортных средств с транзитным и экспортным грузом, - отметили в таможне.
Перемещение грузов через железнодорожный пункт пропуска ЖДПП Наушки проходит в обычном режиме.
Граница с Монголией в Бурятии закрыта для туристов до 31 марта
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