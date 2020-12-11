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В Бурятии от коронавируса вылечилось более 80% пациентов

В Бурятии от коронавируса вылечилось более 80% пациентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Общее число случаев заражения приближается к 22 тысячам

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 11 декабря зарегистрировано 21 806 случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии. 55% (11 987) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявили 228 больных коронавирусом. Из них 189 человек были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью.

Круг контактных лиц составляет 3886 человек.

За всё время выздоровели 17 483 пациентов, или 80%. 328 человек вылечились накануне. За последние сутки дополнительно снято с наблюдения 440 пациентов.

С начала пандемии умерли 499 больных коронавирусом. За последние сутки скончался один пациент. Также один летальный случай зафиксирован днём ранее, так в эти два дня отмечается снижение смертности. Ранее ежесуточно умирали минимум по пять человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1858 пациентов с коронавирусной инфекцией (из них 35 детей), в том числе осложнённой внебольничной пневмонией 1465. В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 57), на ИВЛ 61 пациент (из них старше 65-ти – 36).

Занятость коечного фонда на сегодня составляет 71%.

Амбулаторное лечение проходят 1966 пациентов с COVID-19. Наблюдается 7003 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике сохраняется режим ограничительных мероприятий до конца января 2021 года. Также действует повсеместный масочный режим.

Накануне главврачи городских поликлиник заявили о снижении потока пациентов, как по коронавирусу, так и по ОРВИ. Статистика, по их оценке, перестала быть «агрессивной».

В кожно-венерологическом диспансере и республиканской больнице имени Семашко в Улан-Удэ свернут в общей сложности 150 ковидных коек.

В Бурятии на час увеличат время работы кафе, ресторанов, баров и прочего общепита. Поблажка будет действовать с 20 декабря по 10 января.

Торговые центры могут перевести в круглосуточный режим работы в предновогодний период.

Накануне власти республики специально обратились с просьбой к представителям торговли.

Глава Бурятии Алексей Цыденов проверил работу новых амбулаторий для больных лёгкой формой.

Экс-солист Бурятского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Ариунбаатар Ганбаатар подарил своему бывшему коллективу тысячу медицинских масок.



коронавирус профилактика
 
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