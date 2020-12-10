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Ариунбаатар Ганбаатар пришёл на помощь Бурятскому оперному театру

Ариунбаатар Ганбаатар пришёл на помощь Бурятскому оперному театру
Общество, 
Прославленный артист подарил тысячу масок

Экс-солист Бурятского театра оперы и балета, заслуженный артист Бурятии Ариунбаатар Ганбаатар не остался в стороне от ситуации с коронавирусом. Он подарил своему бывшему коллективу тысячу медицинских масок, сообщили в пресс-службе театра.

- Солист Мариинского театра Ариунбаатар Ганбаатар прислал в дар театру тысячу медицинских масок. Подарок насколько неожиданный, настолько и необходимый, - рассказал заместитель директора Бурятского театра оперы и балета Давид Дондупов. - По словам певца, он узнал, что много наших артистов переболело, не избежала этой участи и его любимая багша (учитель) Дарима Линховоин, некоторые до сих пор болеют, а остальные так или иначе находятся в зоне риска. Он воспринял эту новость близко к сердцу и уже на следующий день в кабинет Даримы Лхасарановны внесли большую коробку «индивидуальных средств защиты органов дыхания». А как опере без дыхания?

Сам солист пояснил: «Я хочу, чтобы мой театр не болел, звучал, театр, которым я дорожу, где я впервые вышел на оперную сцену и добился всего того, о чем даже боялся мечтать. И поэтому благодарен всем своим коллегам и работникам театра, и хочу, чтобы эти маски достались каждому, от уборщицы до администрации".

- По моему мнению, такое отношение к бывшему театру, коллективу, который он до сих пор считает своим, делает эти маски дороже золота, и теперь у каждого в театре будет своя «золотая маска», а одну даже для музея сохраним, - поделился Давид Дондупов.

Сейчас монгольский певец Ариунбаатар Ганбаатар является солистом Мариинского театра. Он набрал широкую известность, когда представлял Бурятский театр оперы и балета. Ариунбаатар в 2015 году стал победителем международного конкурса имени Чайковского – самого престижного в мире академической музыки. Также он был победителем BBC Singer of the year.

После победы на конкурсе имени Чайковского на солиста посыпались предложения от ведущих мировых театров, было даже предложение от миллиардерше из Мексики, однако первое время Ариунбаатар отказывался, храня верность Бурятскому театру. Уволился он только в 2018-м году.





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