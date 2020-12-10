 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли

Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Мобильные группы не в силах охватить все магазины

Торговые организации Бурятии готовят к большому потоку посетителей в новогодние праздники. Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавируса подготовил рекомендации для организации работы торговых сетей в условиях большого наплыва покупателей.

- Контрольные мероприятия со стороны мобильных групп продолжаются. Мы организовали работу дополнительно в вечернее время. Но мы понимаем, что подготовка к Новому году у жителей республики только начинается, и ожидается увеличение потоков посетителей в торговые центры. Поэтому мы обращаемся к руководителям крупных сетей республики с тем, чтобы в торговых залах были максимально соблюдены меры профилактики. Мобильные группы не в силах охватить все магазины, поэтому содействие со стороны предпринимательского сообщества необходимо. За здоровье населения в ответе мы все, - отметил руководитель оперштаба, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

По всей Бурятии продолжают работать мобильные группы по соблюдению мер профилактики на предприятиях торговли, общепита, сферы услуг. За прошедшие сутки было составлено свыше 120 протоколов об административном правонарушении. Так, в среду 9 декабря только в Улан-Удэ проверками охвачено свыше 260 объектов, составлено 11 протоколов на нарушителей.

- Проведен рейд на универсальной торговой базе Буркоопсоюза, выявлены нарушения масочного режима, проведены профилактические беседы. В отношении индивидуального предпринимателя – торговой организации «Одевай-ка» составлен протокол о нарушении масочного режима при обслуживании покупателей. Также протокол о нарушении противоэпидемических мероприятий составлен на должностное лицо в кафе «Бууза-Room» на улице Терешковой по факту несоблюдения масочного режима сотрудником при обслуживании посетителей, - сообщили в правительстве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», торговые центры в Бурятии в предновогодний период могут перевести на круглосуточный режим работы.



коронавирус профилактика предприниматели торговля
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли
Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли
Власть, 10.12.2020
Мобильные группы не в силах охватить все магазины
Глава Бурятии проверил амбулаторные ковидные центры
Глава Бурятии проверил амбулаторные ковидные центры
Власть, 10.12.2020
Амбулаторные центры созданы для больных лёгкой формой коронавируса
Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
Зампред правительства Бурятии прокомментировал землетрясение
Власть, 10.12.2020
«Жертв и разрушений нет», - отметил Пётр Мордовской

Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест
Зампред правительства Бурятии отправлен под домашний арест
Власть, 09.12.2020
Новосибирский суд избрал меру пресечения Алексею Мишенину
Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»
Алексей Цыденов пообщался с победителями конкурса «Большая перемена»
Власть, 09.12.2020
В престижном конкурсе победили четверо представителей Бурятии
СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн
СМИ: Зампред правительства Бурятии подозревается в хищении 65 млн
Власть, 09.12.2020
Стали известны подробности дела задержанного Алексея Мишенина
Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина
Глава Бурятии прокомментировал задержание Мишенина
Власть, 09.12.2020
Эпизод, по которому был задержан зампред правительства Бурятии, связан с Новосибирском
В Бурятии главе села грозит отставка за продажу участка матери
В Бурятии главе села грозит отставка за продажу участка матери
Власть, 09.12.2020
Участок был продан в нарушение антикоррупционного закона
Глава Бурятии в прямом эфире слепил буузу
Глава Бурятии в прямом эфире слепил буузу
Власть, 08.12.2020
Бурятские буузы победили в конкурсе «Вкусы России»
Задержан зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин
Задержан зампред правительства Бурятии Алексей Мишенин
Власть, 08.12.2020
Задержали Алексея Мишенина сотрудники ФСБ
Главный санврач Бурятии призвал отказаться от корпоративов
Главный санврач Бурятии призвал отказаться от корпоративов
Власть, 08.12.2020
Главный санитарный врач республики просит не откладывать покупку подарков на последние дни
Пётр Мордовской назвал район со слабой подготовкой к лесным пожарам
Пётр Мордовской назвал район со слабой подготовкой к лесным пожарам
Власть, 08.12.2020
Лесники Бурятии защищают планы тушения лесных пожаров
В Улан-Удэ возникли вопросы к этажности «Дворянского гнезда»
В Улан-Удэ возникли вопросы к этажности «Дворянского гнезда»
Власть, 08.12.2020
Прокуратура заявила о нарушении, а Следком не нашёл состава преступления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^