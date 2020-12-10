Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли

Мобильные группы не в силах охватить все магазины
Торговые организации Бурятии готовят к большому потоку посетителей в новогодние праздники. Республиканский оперативный штаб по профилактике коронавируса подготовил рекомендации для организации работы торговых сетей в условиях большого наплыва покупателей.
- Контрольные мероприятия со стороны мобильных групп продолжаются. Мы организовали работу дополнительно в вечернее время. Но мы понимаем, что подготовка к Новому году у жителей республики только начинается, и ожидается увеличение потоков посетителей в торговые центры. Поэтому мы обращаемся к руководителям крупных сетей республики с тем, чтобы в торговых залах были максимально соблюдены меры профилактики. Мобильные группы не в силах охватить все магазины, поэтому содействие со стороны предпринимательского сообщества необходимо. За здоровье населения в ответе мы все, - отметил руководитель оперштаба, зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
По всей Бурятии продолжают работать мобильные группы по соблюдению мер профилактики на предприятиях торговли, общепита, сферы услуг. За прошедшие сутки было составлено свыше 120 протоколов об административном правонарушении. Так, в среду 9 декабря только в Улан-Удэ проверками охвачено свыше 260 объектов, составлено 11 протоколов на нарушителей.
- Проведен рейд на универсальной торговой базе Буркоопсоюза, выявлены нарушения масочного режима, проведены профилактические беседы. В отношении индивидуального предпринимателя – торговой организации «Одевай-ка» составлен протокол о нарушении масочного режима при обслуживании покупателей. Также протокол о нарушении противоэпидемических мероприятий составлен на должностное лицо в кафе «Бууза-Room» на улице Терешковой по факту несоблюдения масочного режима сотрудником при обслуживании посетителей, - сообщили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», торговые центры в Бурятии в предновогодний период могут перевести на круглосуточный режим работы.
Власти Бурятии обратились с просьбой к предприятиям торговли
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