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Глава Бурятии проверил амбулаторные ковидные центры

Глава Бурятии проверил амбулаторные ковидные центры
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Амбулаторные центры созданы для больных лёгкой формой коронавируса

В среду, 9 декабря, глава Бурятии Алексей Цыденов проверил работу новых амбулаторий при городских поликлиниках №2 и №3. Центры начали работу в ноябре. За этот период они обслужили почти четыре тысячи пациентов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.


Всего в Улан-Удэ при всех городских поликлиниках открыто восемь амбулаторных центров. Они с сентября предоставляют первичную помощь для больных с лёгкой формой COVID-19, проходящих лечение на дому.

Центры состоят из отделений диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В каждом блоке предусмотрена диагностическая зона, где проводятся рентгенологические исследования, забор биологического материала на общий и биохимический анализ крови, ПЦР-исследование на COVID-19, экспресс-диагностика на COVID-19, ЭКГ-исследования.

- В амбулаторных центрах также предусмотрена реабилитация вылечившихся, кому необходимы процедуры по восстановлению. В первую очередь, для тех больных коронавирусом, кто лечится на дому с легкой формой, нужно наблюдение пульмонолога, консультации врачей. Здесь можно получить как очную, так и видео-консультацию. Здесь же развернут центр 122, сидят операторы, которые принимают заказы на «ковидное» такси. Комплексный центр с полным спектром услуг, которые оказывают людям, нуждающимся в помощи на амбулаторном этапе, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.


С начала работы в амбулаторном центре при поликлинике №2 оказана помощь 1120 инфицированным COVID-19, 1320 пациентам с ОРВИ и 322 - пациентам с внебольничными пневмониями. А специалисты амбулаторного центра городской поликлиники № 3 за ноябрь выявили 975 пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент на амбулаторном лечении находится 560 амбулаторных пациентов.

- Создание центра значительно повысило для наших пациентов доступность медицинской помощи. Как правило, 80% всех заболевших – это пациенты с легким течением болезни, получающие лечение дома. И так как они не могут выйти из дома, они были вынуждены подолгу ждать врача дома в период высокого роста заболеваемости. Поэтому, конечно, возникали справедливые жалобы. Сейчас гораздо легче стало. Например, пациенты спокойно могут прийти в назначенное время, чтобы сдать контрольные мазки, не дожидаясь выезда ковидной бригады. Если нет личного транспорта, мы предоставляем специально приспособленный свой транспорт, а также «ковидное» такси, - рассказала главный врач городской поликлиники № 3 Улан-Удэ Надежда Батуева.

- Я бы хотела подчеркнуть, что пять регионов страны смогли в первую неделю с момента опубликования приказа минздрава России открыть амбулаторные центры. Республиканский штаб создал все для этого условия по всей территории города Улан-Удэ. Предусмотрел для этого помещения и средства. Потому что нам выделили средства на ремонт, помещение было не готово и на укомплектование режимных кабинетов, где идет забор. Мы в первую неделю сразу стартовали. Это большое подспорье, потому что на сегодняшний день существенно изменилась поточность пациентов. Реабилитация очень востребована. Наша республика, я думаю, сделала правильный шаг, своевременный, - отметила главный врач Городской поликлиники № 2 Виктория Колмакова.


Открытие амбулаторных центров позволило изменить подходы в организации консультативной медицинской помощи и маршрутизации пациентов и сократить сроки получения лекарств, отмечают в правительстве Бурятии. В амбулаторных центрах организованы рабочие места для организации дистанционной системы мониторинга Сбербанка России Сбер «Здоровье». Эта программа позволяет усилить контроль за состоянием пациентов с ковидом.

Для организации амбулаторных центров городских поликлиник № 2 и №3 из республиканского бюджета выделено 4,2 млн. руб. Средства направлены на аренду помещения для городской поликлиники № 3 и на приобретение медицинского оборудования для организации амбулаторного центра городской поликлиники № 2.

Для городской поликлиники №2 здание было предоставлено администрацией Улан-Удэ по договору безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

Для создания крупного амбулаторного центра для Ггродской поликлиники № 3 заключен договор аренды здания в жилом комплексе «Грин-Парк». Аренда оплачивается за счёт средств республиканского бюджета. При открытии центра установлено 21 автоматизированное рабочее место, которое подключено ко всем подсистемам медицинской информационной системы и корпоративным системам обмена информацией.



глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус профилактика медицинская помощь
 
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