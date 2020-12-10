Статистика коронавируса в Бурятии перестала быть «агрессивной»

«Если тенденции сохранятся, коронавирус мы победим», - заявила главврач



Главврачи городских поликлиник отмечают снижение обращений пациентов за первичной медико-санитарной помощью и по коронавирусной инфекции, и по острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом сообщили сегодня в правительстве Бурятии.



- Статистика в октябре-ноябре была агрессивная по выявлению положительных анализов, но на сегодняшний день идёт спад как по ОРВИ. Если в день было 150 обращений в фильтр-боксы во взрослой поликлинике, то сейчас 70-80 пациентов, 90 максимум. Вчера у нас было около 60 положительных результатов. По детям три месяца имеем низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Для нашей поликлиники – это сказка. Позитивные тенденции есть. Если они сохранятся, то коронавирус мы победим, - отметила главный врач городской поликлиники № 2 Улан-Удэ Виктория Колмакова.



В целом по республике, по сравнению с ситуацией на 1 декабря, регистрируется снижение суточного прироста инфицированных и занятости коечного фонда, а также выросло количество выздоровевших пациентов. На утро 10 декабря суточный прирост составил 227 случаев, что на 13% процентов ниже, чем в первый день зимы. Занятость коечного фонда сегодня составляет 70%. За эти сутки 394 пациента выздоровели, что значительно больше количества инфицированных.



Как сообщал «Байкал-Daily», весь общепит и часть торговли в Бурятии закрывались на две недели, с 16 по 30 ноября. Сегодня в правительстве заявили о положительных итогах этого решения. «Введение дополнительных мероприятий по ускорению диагностических мероприятий, частичный карантин на организации торговли и общепита отразились на процессах лабораторных исследований», - говорится в сообщении правительства Бурятии.



- Сейчас доступность ПЦР-исследования значительно увеличилась. В течение двух дней мы получаем результат. Поэтому пациент начинает проходить лечение сразу, быстрее выздоравливает и меньше людей заражает. И мы регистрируем, что меньше людей стали заболевать, этот обвальный рост прекратился. Будем надеяться, что эти положительные тенденции сохранятся, - рассказала главный врач городской поликлиники № 3 Улан-Удэ Надежда Батуева.



Между тем, руководители медицинских организаций призывают жителей Бурятии, сохранять настороженность, соблюдать меры профилактики, чтобы и в дальнейшем сохранить и улучшить эпидемиологическую ситуацию.





