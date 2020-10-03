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В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации

В сотые кварталы Улан-Удэ вернулись блага цивилизации
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Более половины домов в сотых кварталах подключили к отоплению и горячему водоснабжению

В сотых кварталах Улан-Удэ завершилась масштабная реконструкция почти пятикилометровой тепломагистрали. По данным, которые мэрия озвучила на 12 часов 3 октября, более половины домов в сотых подключили к отоплению и горячему водоснабжению.

- На сегодня, 3 октября, состояние запуска на 12.00: в 102 квартале подключен 41 дом из 50-ти, остальные девять многоквартирных домов подключатся после окончательного заполнения всех участков. Заполнены тепловые сети в 113, 114, 128 кварталах, сейчас здесь началось подключение потребителей. В 111 микрорайоне началось заполнение теплотрассы, через час будет производиться подключение домов, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Работы по возвращению тепла и горячей воды начались вчера, 2 октября. В тот день происходило наполнение теплотрассы в сторону 102 квартала, параллельно завершались работы на внутриквартальных сетях в 111 мкрн.

Жители сотых всё же надеялись, что получат блага цивилизации в пятницу. В паблике «Улан-Удэ. Юго-запад. Сотые квартала» накануне было множество комментариев, вроде: «Ну с 8 часов жду, 110 квартал, нету!», «До 104 ни вода, ни отопление не дошли», «111 – нет отопления», «102 – нету», «102. Трубы зашумели, отшумели, тоже также холодные», «В 113 нет ни воды горячей, ни тепла, уже накаляет такая обстановка».

Сегодня жители сотых делятся в соцсетях уже другими, радостными известиями: «В 113м появилась горячая вода!», «В 37-м доме есть горячая вода», «На Современной, 5 дали горячую воду, ура», «В 112 трубы начали теплеть и вода в кране появилась теплая. Цивилизация возвращается в сотые!!»

В мэрии Улан-Удэ подчёркивают, что подача отопления и горячей воды зависит от работы управляющих компаний, обслуживающих жилые дома.

На капитальный ремонт теплотрассы в сотых было выделено более 517 миллионов рублей. Из них 486 миллионов пришло из федерального бюджета, 31 – республиканское софинансирование.

Как сообщал «Байкал-Daily», подрядчик затянул работы, не справившись к началу отопительного сезона. В итоге жители сотых замерзали без горячей воды и отопления весь сентябрь. Люди семьи уезжали из своих холодных квартир к родственникам в другие районы города.

Ситуация сдвинулась после прошедшего неделю назад народного схода, куда прибыли власти города, в том числе мэр Игорь Шутенков. «Такая ситуация впервые, мы просим прощения у вас, готовы встать на колени. Сделаем всё, чтобы 3 числа у вас была вода», - озвучил тогда глава Октябрьского района Андрей Сухоруков.

Работы начали вести в три смены, а на помощь подрядчику кинули силы крупных строительных компаний – СМИТ, Бест Плюс, Регионстрой, а также городских муниципальных предприятий «Водоканал» и «Управление трамвая». Помощь оказывается на договорной основе.

Прокуратура провела проверку по данной проблеме и внесла представление мэру Улан-Удэ. По результатам прокурорской проверки из-за срыва отопительного сезона в сотых кварталах в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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