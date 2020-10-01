Мэр Игорь Шутенков получил представление
Прокуратура Бурятии сообщила о результатах проверки в связи с несвоевременной подачей тепла жителям сотых кварталов Улан-Удэ.
- Установлено, что комитетом городского хозяйства администрации города должный контроль за проведение ремонта не обеспечен, своевременная подача тепла не организована. Прокурор республики внёс мэру Улан-Удэ представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Директору территориального подразделения ПАО «ТГК-14» - «Теплоэнергосбыт Бурятии» объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при начислении платы за отопление и горячее водоснабжение.
Надзорные мероприятия продолжаются, уточнили в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», отопления и горячей воды в сотых квартах нет с начала сентября. Отопления здесь также нет, хотя весь город получил тепло в 20-х числах. Причина в затянувшейся реконструкции тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». Сроки подключения жителей к теплу уже не раз переносились.
В субботу состоялся сход местных жителей и властей города. Тогда глава администрации Октябрьского района Андрей Сухоруков сообщил, что отопление дадут 3 октября. Работы обещали вести в три смены, а на помощь подрядчику кинули силы крупных строительных компаний.
На днях было заявлено, что из сотых кварталов, где люди замерзают и заболевают в своих квартирах, жители массово уезжают семьями.
Прокуратура взялась за проблему сотых кварталов Улан-Удэ
Власть, Фото:
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