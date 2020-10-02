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В Улан-Удэ возбудили дело из-за замерзающих сотых кварталов

В Улан-Удэ возбудили дело из-за замерзающих сотых кварталов
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
В халатности подозреваются чиновники мэрии Улан-Удэ

Срыв отопительного сезона в сотых кварталах Улан-Удэ привёл к возбуждению уголовного дела по статье «Халатность».

- Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами органов местного самоуправления своих служебных обязанностей. Это повлекло затягивание сроков подачи горячей воды и отопления в жилые дома юго-западной части Улан-Удэ, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В Следственном управлении сообщили, что контракт на реконструкцию тепловых сетей от котельной «Юго-Западная» (работы по которой затянулись) был заключен 17 апреля. Подрядчик должен был завершить в срок до 30 сентября работы по перекладке тепловой сети. Начало отопительного сезона в Улан-Удэ объявлено с 15 сентября, с графиком подключения жителей до 25 сентября.

- После начала реконструкции тепловых сетей должностные лица администрации Улан-Удэ вследствие недобросовестного отношения к службе не вели надлежащий контроль за ходом выполнения подрядчиком работ. Подрядчик в установленные сроки обязательства по муниципальному контракту не выполнил. В связи с этим жители 154 многоквартирных жилых домов, 13 индивидуальных жилых домов, организаций социальной сферы до настоящего времени лишены услуг горячего водоснабжения и отопления, - сообщили в Следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверок, предоставленных прокурором Октябрьского района.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и виновных должностных лиц.

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала сентября в сотых кварталах нет горячей воды; отопление, в отличие от всего города, жители также до сих пор не получили. Причина в затянувшейся реконструкции тепловых сетей от котельной «Юго-Западная», которую проводит компания «Фортуна». Сроки подключения жителей к теплу уже не раз переносились, что вызвало народный гнев – соцсети переполнены возмущёнными постами. Люди начали семьи уезжать из своих холодных квартир к родственникам в другие районы города.

Ситуация сдвинулась после прошедшего в субботу народного схода, куда прибыли власти города, в том числе мэр Игорь Шутенков. «Такая ситуация впервые, мы просим прощения у вас, готовы встать на колени. Сделаем всё, чтобы 3 числа у вас была вода», - озвучил тогда глава Октябрьского района Андрей Сухоруков.

Работы начали вести в три смены, а на помощь подрядчику кинули силы крупных строительных компаний – СМИТ, Бест Плюс, Регионстрой, а также МУП «Водоканал», МУП «Управление трамвая».

Прокуратура провела проверку по данной проблеме и внесла представление мэру Улан-Удэ.

Сегодня администрация Улан-Удэ сообщила, что началось поэтапное подключение жителей сотых к теплоснабжению
уголовное дело халатность
 
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