Жители сотых кварталов Улан-Удэ уезжают из своих квартир

Сегодня начнётся заполнение трубопроводов горячей водой
Депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что из сотых кварталов, где до сих пор нет горячей воды и отопления, люди массово уезжают семьями.
- Сегодня в Улан-Удэ первые заморозки. Температура ночью упала до минус 2 градусов по Цельсию. На выходных ночью ожидается до минус 6 градусов. В этой связи особенно беспокоит ситуации с ремонтом теплосети в сотых кварталах. Насколько я знаю, многие семьи уже начали выезжать оттуда к родственникам, друзьям, знакомым, по сути - эвакуироваться. Пострадали тысячи людей, - заявил Будуев в Facebook.
Он отметил, что высок риск возникновения пожаров из-за массового включения обогревателей. Также заявил, что отправит запрос в прокуратуру с просьбой дать оценку происходящему.
О ситуации
Жители сотых кварталов Улан-Удэ с начала сентября остаются без горячей воды. Отопления здесь также нет, хотя весь город получил тепло в 20-х числах. Причина в затянувшейся реконструкции тепловых сетей от котельной «Юго-Западная».
Последнее обещание – отопление дадут 3 октября. Оно прозвучало на минувших выходных на неформальной встрече на улице, которую организовали жители 111-х, 112-х и 113-х кварталов и на которой люди выслушали подрядчика по реконструкции тепломагистрали, главу Октябрьского района Андрея Сухорукова и всех желающих высказаться.
Тогда во время эмоциональных обсуждений проблемы Андрей Сухоруков неоднократно извинился за срыв отопительного сезона и пообещал, что в следующую субботу тепло наконец появится в домах горожан.
«Такая ситуация впервые, мы просим прощения в у вас, готовы встать на колени. Сделаем всё, чтобы 3 числа у вас была вода», – говорил глава района.
Позже на место подъехал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Градоначальник ответил на все вопросы и претензии людей, которые с 15 сентября ждут подключения отопления и горячего водоснабжения. Мэр также сказал, что 3 октября у жителей «сотых» кварталов появится тепло и горячая вода дома.
На помощь подрядчику пришли крупные строительные организации.
Опрессовка труб и заполнение трубопроводов горячей водой
Сегодня в администрации Улан-Удэ сообщили, что все основные работы на участке от котельной до «ТК-4» 110 квартала в районе ст. Медведчиково завершены. 30 сентября начнётся опрессовка труб и заполнение трубопроводов горячей водой. На это потребуется три дня.
- Сегодня работает около 80 человек. Строительные организации города «Бест плюс», «Смит», ООО «Ростинвесттрой», МУП «Управление трамвая», ООО «МКД» залили неподвижные опоры для теплотрассы от котельной до «ТК-4», тем самым, они завершили свою работу. Ремонт на тепловых сетях продолжает подрядная организация ООО «Фортуна», МУП «Водоканал» и ТГК-14. Три бригады работают в 111-113 кварталах, - отметили в администрации Улан-Удэ.
Последующие работы - такие, как обратная засыпка траншей и благоустройство территории, будут выполняться в октябре подрядной организацией ООО «Фортуна».
Все основные сварные соединения трубопровода на участке в районе ст. Медведчиково уже проверены на наличие дефектов. Сегодня днем планируется дефектоскопия дополнительных швов трубопровода. Также специалисты ПАО «ТГК-14» проведут свою проверку перед запуском теплотрассы.
Сейчас осталось установить семь скользящих опор. Подрядчиком ООО «Фортуна» ведутся работы по их доработке и изготовлению.
Начисление платежей за тепловую энергию для потребителей сотых кварталов, не получивших услуги, будет произведено в беззаявительном порядке, т.е. автоматически, сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14». Перерасчет по отоплению и горячему водоснабжению будет выполнен потребителям 154 жилых домов.
– Жителям данного микрорайона нет необходимости приходить в расчётные пункты филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии». Потребителям, оплатившим авансом тепловую энергию, оплата за сентябрь будет зачтена в виде переплаты автоматически, в счёт будущих платежей, – отметили в пресс-службе компании.
Перерасчёт потребители «ТГК-14» увидят в квитанции за сентябрь, которая поступит им в начале октября. По всем вопросам начисления платежей улан-удэнцы могут обратиться в call-центр компании по телефонам: 27-82-01 или 27-82-02.
Жители сотых кварталов Улан-Удэ уезжают из своих квартир
Общество, Фото:
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