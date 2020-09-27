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«Нам стыдно»: Жителям «сотых» кварталов пообещали дать отопление 3 октября

«Нам стыдно»: Жителям «сотых» кварталов пообещали дать отопление 3 октября
Общество, 
Вчера состоялась встреча улан-удэнцев и властей города

В субботу, 26 сентября, жители 111-х, 112-х и 113-х кварталов Улан-Удэ организовали неформальную встречу на улице, на которой выслушали подрядчика по реконструкции тепломагистрали, главу Октябрьского района Андрея Сухоруков аи всех желающих высказаться. На встрече велась онлайн-трансляция YouTube-каналом «Республика Бурятия».

Во время эмоциональных обсуждений проблемы Андрей Сухоруков неоднократно извинился за срыв отопительного сезона и пообещал, что в следующую субботу тепло наконец появится в домах горожан.

- Мы приносим самые глубокие извинения, нам стыдно самим, что у нас такая ситуация сложилась в городе впервые. Вот стыдно. Мы виноваты, готовы склонить, посыпать пеплом головы. Сегодня для того, чтобы эту ситуацию разрешить, привлечены практически все строительные организации в городе. Там работают самые высокопрофессиональные сварщики, простых сварщиков туда нельзя допустить. Порядок такой: завтра мы заканчиваем все работы по железу, в понедельник у нас проходит дефектоскопия всех швов, Гостехнадзор принимает трассу, вторник-среда мы её промываем, четверг-пятница мы её заполняем, в субботу даём тепло, - сказал Андрей Сухоруков.

«Такая ситуация впервые, мы просим прощения в у вас, готовы встать на колени. Сделаем всё, чтобы 3 числа у вас была вода» – ещё раз сказал Андрей Сухоруков.

Затем жители направились вдоль ремонтируемой теплотрассы для осмотра и понимания хода и объёма строительно-ремонтных работ. Здесь улан-удэнцы встретили мэра, который срочно ехал к ним после других совещаний. Игорь Шутенков ответил на все вопросы и претензии людей, которые с 15 сентября ждут подключения отопления и горячего водоснабжения. Мэр сказал, что 3 октября у жителей «сотых» кварталов появится тепло и горячая вода дома.

Отдельно обсуждали вопрос по начислению платы за тепло. Горожане сказали, что им уже приходят счета на отсутствующее отопление. Градоначальник подчеркнул, что в этом случае будет сделан перерасчёт.

- Деньги не будут взыматься, пока не будет подана и горячая вода, и отопление, - сказал Игорь Шутенков.

В завершении встречи жители «сотых» кварталов сказали Игорю Шутенкову, что если отопление и горячую не дадут, то они придут к нему. На что градоначальник ответил: «Сам боюсь. Это уже чрезвычайная ситуация».


отопительный сезон
 
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