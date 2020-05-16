В Бурятии 892 случая заражения коронавирусом

Вылечилось 300 человек
На утро 16 мая в Бурятии зарегистрировано 892 лабораторно подтверждённых в случаев заражения COVID-19. Из них по городу Улан-Удэ – 559. Число больных за сутки увеличилось на 27 человек, накануне сообщалось о 865 случаях.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 300 человек. Проходят лечение в стационарах 342 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное. Вчера сообщалось о 35 больных детях.
Из 27 новых случаев COVID-19: 3 человека прибыли из других регионов, 7 человек – из числа контактных в Баунтовском районе, 1 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.
На амбулаторном лечении находится 244 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания – 63 человека.
Всего выздоровели от COVID-19 – 300 человек, в том числе 31 - за последние сутки.
Также в статистику входят летальные случаи: всего умерло от COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией 6 человек. (6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая ).
В Республиканской инфекционной больнице находятся 3 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 12 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ 2 пациента, старше 65 лет – 1 человек.
В десяти обсерваторах на сегодняшнее утром находится 449 человек.
В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД») за сутки проведено исследований от 3 283 человек, с нарастающим итогом – 62 340 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.
На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 402 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего с нарастающим итогом – 24 513 обращений. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.
По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
В Бурятии 892 случая заражения коронавирусом
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