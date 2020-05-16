 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Мая

15 Мая

Популярное

В Бурятии 892 случая заражения коронавирусом

В Бурятии 892 случая заражения коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Вылечилось 300 человек

На утро 16 мая в Бурятии зарегистрировано 892 лабораторно подтверждённых в случаев заражения COVID-19. Из них по городу Улан-Удэ – 559. Число больных за сутки увеличилось на 27 человек, накануне сообщалось о 865 случаях.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 300 человек. Проходят лечение в стационарах 342 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное. Вчера сообщалось о 35 больных детях.

Из 27 новых случаев COVID-19: 3 человека прибыли из других регионов, 7 человек – из числа контактных в Баунтовском районе, 1 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

На амбулаторном лечении находится 244 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с лёгким течением заболевания – 63 человека.

Всего выздоровели от COVID-19 – 300 человек, в том числе 31 - за последние сутки.

Также в статистику входят летальные случаи: всего умерло от COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией 6 человек. (6 апреля, 14 апреля28 апреля, 29 апреля,  8 мая, 13 мая ).

В Республиканской инфекционной больнице находятся 3 тяжёлых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 12 тяжёлых взрослых пациентов, из них на ИВЛ 2 пациента, старше 65 лет – 1 человек.

В десяти обсерваторах на сегодняшнее утром находится 449 человек.

В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД») за сутки проведено исследований от 3 283 человек, с нарастающим итогом – 62 340 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» республиканского минздрава (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 402 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего с нарастающим итогом – 24 513 обращений. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40
коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
В улан-удэнском парке высадили 30 крупномеров
Общество, 16.05.2020
Ели и сосны появились в парке имени Жанаева 
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
В Бурятии ветер усилится до 24 м/с
Общество, 16.05.2020
В республике сохранится холодная погода
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
В Забайкалье разрешили занятия спортом на открытом воздухе
Общество, 15.05.2020
Однако физкультура в лесах, парках и скверах пока запрещена
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
В Иркутске стартовал конкурс-проект «Минута Памяти»
Общество, 15.05.2020
В конкурсе участвуют видеоистории о ветеранах Великой Отечественной
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Жители Бурятии перевыполнили «Рекорд Победы»
Общество, 15.05.2020
Участники онлайн-акции отжались более 51 тысяч раз
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
В Иркутской области завершился IT-чемпионат среди пенсионеров
Общество, 15.05.2020
Победители финального тура будут участвовать во всероссийских соревнованиях
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
В Бурятии госпиталь ветеранов отмечает 85 лет
Общество, 15.05.2020
Сейчас медики госпиталя на «передовой» в борьбе с коронавирусом
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
В Иркутской области назвали лауреатов «Весны Победы»
Общество, 15.05.2020
Заключительный этап международного детского фестиваля пройдёт в октябре
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Госпиталь из Забайкалья стал лучшим в России
Общество, 15.05.2020
За победу в конкурсе боролись 54 госпиталя из различных регионов РФ
В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
В Улан-Удэ семья с двумя тяжелобольными выживает на одну пенсию
Общество, 15.05.2020
Многодетная мать не может зарабатывать, поскольку вынуждена ухаживать за больным мужем и престарелой матерью
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
В Иркутске готовятся к введению «масочного режима»
Общество, 15.05.2020
Он будет введён на территории области с 20 мая
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Онлайн-карта Забайкалья отображает вылечившихся от коронавируса
Общество, 15.05.2020
Карта распространения инфекции по территории региона стала более наглядной
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
В Бурятии из-за коронавируса изолировали бездомных
Общество, 15.05.2020
Сейчас они находятся в республиканском центре социальной адаптации
В Усть-Куте построят инфекционное отделение
В Усть-Куте построят инфекционное отделение
Общество, 15.05.2020
Игорь Кобзев поручил представить предложения по земельному участку
Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу
Преподаватель Нью-Йоркского университета из Бурятии выпустила книгу
Общество, 15.05.2020
Татьяна Линхоева презентовала книгу «Революция идёт на восток: имперская Япония и советский коммунизм»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^