Граждане Монголии нарушают правила временного ввоза автомобилей в Бурятию



В соответствии с федеральным законом № 40 от 25 апреля 2002 года, таможенные органы осуществляют контроль за исполнением владельцами транспортных средств по страхованию гражданской ответственности при въезде в Российскую Федерацию и другие государства, в которых применяются международные системы страхования.



Административная ответственность за отсутствие полиса ОСАГО регламентирована гл.12 КоАП РФ. Кроме этого, если гражданин иностранного государства при въезде в Россию не приобрёл полис ОСАГО или имеет поддельный полис, то в случае совершения ДТП на территории России, в соответствии с главой 59 ГК РФ, ему придётся возмещать весь ущерб самостоятельно.

9 административных дел за нарушение сроков временного ввоза и 1 дело за незаконную передачу автомобиля другому лицу возбудила Бурятская таможня в 2019 году.- Всего с начала 2019 года в автомобильных пунктах пропуска Бурятской таможни было оформлено временный ввоз более 54 тысяч транспортных средств для личного пользования. В настоящее время на контроле у Бурятской таможни находятся 1648 транспортных средств с истекшим сроком временного ввоза, - сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, с начала года в автомобильных пунктах пропуска Бурятии таможенники выявили 1246 монгольских автоводителей, у которых не было полиса ОСАГО. Информация о незастрахованных транспортных средствах передана в ГИБДД МВД Бурятии.- Иностранные граждане могут временно ввозить на территорию ЕАЭС транспортные средства, зарегистрированные в зарубежных странах, с освобождением от уплаты таможенных платежей на срок не более одного года. Если после истечения этого срока автомобиль не вывезен, необходимо уплатить таможенные платежи. В противном случае гражданин будет привлечён к административной ответственности, предусмотренной статьями 16.18 и 16.24 КоАП РФ. Санкции этих статей предусматривают помимо штрафа, возможность конфискации автомобиля, - пояснил и.о. первого заместителя начальника таможни Кирилл Кожемякин.