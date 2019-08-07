В Бурятии наблюдается снижение уровня воды в реках

В районах, пострадавших от паводка и выхода грунтовых вод, проводятся аварийно-восстановительные работы



В настоящее время в регионе наблюдается снижение уровня воды в реках.



- Гидрологическая обстановка в регионе находится на контроле. Подтопленными остаются придомовые участки и подполья в нескольких районах республики, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



В Иволгинском районе в результате повышения уровня воды в СНТ «Снежное» в двух домах грунтовая вода вышла на приусадебные участки. В СНТ «Найдал» в 12 домах вода подтопила придомовые участки, в том числе в шести домах вода вышла в подпольях. В ДНТ «Эрдэм» вода наблюдается на двух приусадебных участках. В ДНТ «Родник» вода сохраняется на одном приусадебном участке.



В Джидинском районе в селе Петропавловка грунтовыми водами подтоплены подполья 158 домов и 63 приусадебных участках. По состоянию на 7 августа, вода с приусадебных участков ушла, остаётся в подпольях 12 домов. В селе Енхор грунтовыми водами были подтоплены подполья 60 домов. В Джиде грунтовая вода остаётся в подпольях 43 домов.



В Селенгинском районе в селе Гусиное Озеро грунтовыми водами подтоплены огороды восьми домов, в том числе вода в трёх домах на придомовой территории и в подпольях восьми домов. В Гусиноозёрске вода сохраняется в подпольях 85-ти домов.



В селе Санага Закаменского района грунтовая вода с приусадебных участков и подпольев ушла. По состоянию на 7 августа, размыта дорога в улус Далахай. Проезд осуществляется по объездной дороге.



В посёлке Наушки Кяхтинского района остаётся подтопленным один приусадебный участок.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии, на территории республики подъём уровня воды в Селенге прекратился, идёт спад. По данным Бурятского гидрометцентра, снижение уровня воды в реке Селенга на гидропосту Улан-Удэ составляет 12 см.



В настоящее время наблюдается снижение уровня воды в бассейне Джиды (снижение за сутки на 19 см), а также снижение уровня воды в Селенге на территории Монголии (гидропост Сухэ-Батор) (на 6 августа - 21 см).



В районах, пострадавших от паводка и выхода грунтовых вод, проводятся аварийно-восстановительные работы. Главное управление МЧС России по республике проводит постоянный мониторинг и отслеживает гидрологическую обстановку в Бурятии.



«Также в целях координации действий и уточнения информации организовано взаимодействие с оперативно-дежурной сменой государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии», добавили здесь.



