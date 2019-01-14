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В Улан-Удэ дадут лекцию об истории бурятских племён

В Улан-Удэ дадут лекцию об истории бурятских племён
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко. Из архива.
На лекцию приглашаются все желающие

12 января в Центральной городской библиотеке имени Калашникова пройдёт лекция «История бурятских племён. Булагаты». Спикер - кандидат исторических наук Доржи Цыбикдоржиев.

Вход свободный, сообщают организаторы.
лекция
 
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