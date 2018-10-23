Геннадий Дружинин погиб в возрасте 20 лет
12 октября в Оймурской средней школе в Кабанском районе была открыта мемориальная доска, посвященная воину-интернационалисту Геннадию Дружинину.
Геннадий Дружинин родился 4 августа 1962 году в селе Дубинино, в рабочей семье. В 1979 году окончил Оймурскую школу, а в 1980 году был призван в ряды Вооружённых СССР. Будучи отличником боевой и политической подготовки, был направлен служить в Афганистан. В феврале 1982 года погиб, посмертно награждён орденом Красной Звезды.
На данном мероприятии присутствовали родная сестра Геннадия Людмила Петровна, его однополчане, представители республиканской и районного отделения общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» и др.
Также с учащимися Оймурской школы был проведен Урок мужества, сообщили в администрации Кабанского района Бурятии.
В Бурятии открыли мемориальную доску воину-афганцу
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