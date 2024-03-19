В Улан-Удэ прокуратура проверила «Абсолют» с чадящей котельной

Котельная работала при отключенной газоочистной установке



В столице Бурятии прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране атмосферного воздуха после публикации в СМИ статьи «Жителей Улан-Удэ возмутил дымящий «Абсолют».



Проверка подтвердила нарушение законодательства.



«Установлено, что в одном из магазинов торговой сети допускались факты работы котельной при отключенной газоочистной установке», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор Октябрьского района в отношении лица, ответственного за эксплуатацию газоочистного оборудования, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ «Неиспользование оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению». Ему назначен штраф.



«Кроме того, руководителю торговой сети внесено представление об устранении нарушения закона. Оно удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - уточнили в прокуратуре.

