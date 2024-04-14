В Бурятии огонь с горящей травы едва не перекинулся на дома

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС, из архива

Пожарные не допустили перехода огня на жилые постройки



Днём 14 апреля в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелась сухая трава. К месту вызова были направлены пожарные 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ в составе 2 человек и 1 единицы техники.



- На момент прибытия пожарного подразделения было установлено, что горит сухая трава. Существовала угроза перехода огня на забор и жилые дома. Дальнейшее распространение огня удалось остановить благодаря оперативным действиям пожарных, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Возгорание было потушено в течение 23 минут. В результате пожара сгорела трава на площади 1800 квадратных метров.



По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём.



