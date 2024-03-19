В Бурятии неизвестные живодёры застрелили ещё одного кота

Их также подозревают в недавней стрельбе по автомобилю
Очередной случай нападения на домашнего кота произошёл в Гусиноозёрске. Питомца подстрелили в микрорайоне Кедровый. Об этом хозяин животного рассказал в паблике «Весь Гусиноозёрск».
«Кто-то, действительно, отстреливает котов. Наш два дня пролежал дома и скончался. Кто-то свой травмат проверяет, а потом за людей возьмётся?!» - возмущается житель.
Как сообщал «Байкал-Daily», о появившихся в Гусиноозёрске живодёрах местные жители рассказали на прошлой неделе. Так, неизвестные подстрелили домашнего кота, гулявшего на улице. Тогда хозяйка питомца опубликовала фото пули (вероятнее всего, для пневматического оружия), которую ветеринары достали из головы животного.
Как выяснилось, подобный случай – далеко не первый. Недавно на одной из улиц города нашли двух погибших котов. А осенью 2023 года стреляли в хозяйского кота в районе улиц Почтовой и Советской.
Кроме того, 7 марта неизвестный выстрелил в боковое стекло припаркованного автомобиля по улице 8 марта. Стекло разлетелось вдребезги. Хозяева машины опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск» запись с камер видеонаблюдения.
«Проходящих людей и проезжающих машин в это время не было. В первую очередь мы обошли всех соседей, но никто ничего не слышал и не видел. Очевидно, что это был выстрел из пневматического оружия. Будем обращаться в полицию», - сообщил потерпевший.
Жители Гусиноозёрска выдвигают мнение, что за стрельбой по машине и по домашним животным стоят одни и те же люди.
В МВД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что на сегодняшний день заявлений по всем вышеперечисленным фактам в полицию не поступало.
- В отдел полиции Селенгинского района по данным фактам не обращались. Рекомендуем потерпевшим обратиться в ближайший отдел полиции и написать заявление, - прокомментировали в пресс-службе министерства внутренних дел.
Отметим, год назад в Гусиноозёрске уже орудовал неизвестный стрелок. Он стрелял по автомобилям из пневматического оружия в районе центра города. Тогда в результате его действий были повреждены три машины и мотоцикл.
В Бурятии неизвестные живодёры застрелили ещё одного кота
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пьяный пассажир лишился барсетки
Девушки ходили по домам доверчивых пенсионерок и забирали их деньги
Водитель пытался скрыться даже после предупредительных выстрелов в воздух
Автоавария произошла в центре города
Участниками ДТП стали три автомобиля
Их также подозревают в недавней стрельбе по автомобилю
Он сначала бросил его умирать, а затем вернулся и добил
Следователи проводят доследственную проверку
У него изъяли два карабина и две сотни патронов
Она поверила, что деньги нужно перевести на «безопасный счёт»
Он убил приятеля
На задержанного возбудили уголовное дело
Мужчину разыскивает полиция
Ранее оснований для признания дома аварийным не установили
Виновник аварии не уступил дорогу