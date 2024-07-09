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В Бурятии пообещали 34-градусную жару

В Бурятии пообещали 34-градусную жару
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Некоторые районы республики накроют дожди

Во вторник, 9 июля, в Бурятии будет жарко. Днём по республике – от +31 до +36 градусов. По Прибайкалью прохладнее – от +21 до +26. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ без существенных осадков и от +32 до +34. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. 
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