В Бурятии пообещали 34-градусную жару

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Некоторые районы республики накроют дожди



Во вторник, 9 июля, в Бурятии будет жарко. Днём по республике – от +31 до +36 градусов. По Прибайкалью прохладнее – от +21 до +26. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ без существенных осадков и от +32 до +34. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.