В Бурятии сохранится жара

В некоторых районах пообещали +26 градусов



В субботу, 25 мая, в Бурятии по-прежнему будет очень тепло. Днём по республике ожидается от +21 до +26, а местами – от +14 до +19 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +22 до +24. Ветер переменный, 7-12 м/с.



