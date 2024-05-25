В некоторых районах пообещали +26 градусов
В субботу, 25 мая, в Бурятии по-прежнему будет очень тепло. Днём по республике ожидается от +21 до +26, а местами – от +14 до +19 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +22 до +24. Ветер переменный, 7-12 м/с.
В Бурятии сохранится жара
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 25.05.2024
В некоторых районах пообещали +26 градусов
Его отметят соревнованиями на центральном стадионе республики
Соревнования состоятся на этих выходных
Турнир посвящён памяти абсолютной чемпионки мира
Турнир стартует уже завтра, 25 мая
Дистанцию преодолеют дети возрастом от полугода до полутора лет
Они будут действовать 30, 31 мая и 2 июня
Город присоединится к международной акции
Зверьки подбадривали людей звонким цыканьем
Древнейший ритуал пройдёт в это воскресенье
В Мухоршибирском районе будет благоустроено одно из мест захоронения в Никольске
Стартовал конкурс научных проектов по буддизму
А ещё родственники надеются, что Сэсэг Буинова явится к ним во сне
Он появится на месте пустыря в Загорске
Юбиляру довелось работать киномехаником и водителем бензовоза