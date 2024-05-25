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В Бурятии сохранится жара

В Бурятии сохранится жара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах пообещали +26 градусов

В субботу, 25 мая, в Бурятии по-прежнему будет очень тепло. Днём по республике ожидается от +21 до +26, а местами – от +14 до +19 градусов. Возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер переменный, 4-9 м/с с порывами до 9-14 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +22 до +24. Ветер переменный, 7-12 м/с.

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