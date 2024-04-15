Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики

В рамках празднования Дня космонавтики в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии состоялся День здоровья.Среди сотрудников исправительного учреждения, работников и членов их семей прошли турниры по волейболу, настольному теннису, шашкам и дартсу.- Мероприятие, которое прошло на свежем воздухе, подарило участникам заряд веселья, бодрости и здоровья, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.