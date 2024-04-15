Сотрудники УФСИН Бурятии на улице отпраздновали День космонавтики

Они участвовали в спортивных соревнованиях
В рамках празднования Дня космонавтики в лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии состоялся День здоровья.
Среди сотрудников исправительного учреждения, работников и членов их семей прошли турниры по волейболу, настольному теннису, шашкам и дартсу.
- Мероприятие, которое прошло на свежем воздухе, подарило участникам заряд веселья, бодрости и здоровья, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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