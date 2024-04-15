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Соревнования по буерному спорту в Иркутской области не рекомендуют проводить

Соревнования по буерному спорту в Иркутской области не рекомендуют проводить
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Лёд в регионе стремительно тает

Организатору соревнований по буерному спорту, запланированным в период в районе залива Курчатовский на Братском водохранилище, не рекомендовано проводить спортивно-массовое мероприятие на льду. Проведение соревнований запланировано с 18 по 22 апреля.

- Ледовая обстановка на водных объектах осложнена стремительным разрушением ледового покрова. Перепады температур, осадки привели к изменению структуры льда. Она неоднородна, появляются многочисленные трещины, разломы. Штормовые ветры также способствуют разрушению ледовых полей, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Обеспечение безопасности участников соревнований в таких условиях затруднительно.

Выезд техники на лёд в период ледостава и интенсивного таяния льда запрещён. Нарушение влечёт административную ответственность, напомнили в ведомстве.

Возрастное ограничение 0+ 

МЧС Иркутская область спорт

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