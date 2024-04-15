Соревнования по буерному спорту в Иркутской области не рекомендуют проводить

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Организатору соревнований по буерному спорту, запланированным в период в районе залива Курчатовский на Братском водохранилище, не рекомендовано проводить спортивно-массовое мероприятие на льду. Проведение соревнований запланировано с 18 по 22 апреля.- Ледовая обстановка на водных объектах осложнена стремительным разрушением ледового покрова. Перепады температур, осадки привели к изменению структуры льда. Она неоднородна, появляются многочисленные трещины, разломы. Штормовые ветры также способствуют разрушению ледовых полей, - сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.Обеспечение безопасности участников соревнований в таких условиях затруднительно.Выезд техники на лёд в период ледостава и интенсивного таяния льда запрещён. Нарушение влечёт административную ответственность, напомнили в ведомстве.