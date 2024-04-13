13 апреля

12 апреля

Популярное

В Улан-Удэ открылась выставка «Космос в ладонях»

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

С 12 апреля по 6 мая в музее истории Бурятии имени Хангалова будет работать выставка «Космос в ладонях», посвящённая Дню космонавтики и 90-летию со дня рождения лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, первого человека в мировой истории, совершившего полёт в космическое пространство, Юрия Алексеевича Гагарина.

Выставка проводится в рамках III Международного фестиваля Юрия Гагарина.

- На выставке представлены фотоматериалы о жизни Юрия Алексеевича, а также стендовые копии моделей космической техники. На выставке вы сможете увидеть модели первого искусственного спутника Земли ПС-1, ракет-носителей «Спутник», «Восток», «Союз», «Союз-2», «Протон-М», «Ангара-1», «Ангара-5», «Энергия», космического корабля «Буран».

Помимо ракет, вашему вниманию будет представлен широкий ряд моделей автоматических межпланетных станций, предназначенных для исследования Луны, Марса, Венеры, пилотируемых и грузовых космических кораблей «Восток», «Союз», спецтехники, предназначенной для тренировок космонавтов.

Показ дополняют модели авиатехники, связанной с транспортировкой космических аппаратов, а также разнообразные модели боевой авиации СССР и России. Все модели представлены моделистом Леонидом Владимировичем Симухиным. Леонид Владимирович становился призёром различных модельных конкурсов в России и за рубежом, модели являются эксклюзивными и выполнены в единственном экземпляре.

Возрастное ограничение - 0+
выставка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
В Улан-Удэ проходит международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»
Общество, 13.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с захватывающих соревнований
Житель Бурятии перевёл аферистам 4 млн
Житель Бурятии перевёл аферистам 4 млн
Общество, 13.04.2024
Мужчина и его родственники оформили кредиты в различных банках
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Иркутск
Улан-удэнский аэропорт стал запасным для рейса в Иркутск
Общество, 13.04.2024
Борт был вынужден приземлиться в Бурятии из-за сильного снега
В Бурятии разгулялась непогода
В Бурятии разгулялась непогода
Общество, 13.04.2024
Регион накрыл шквалистый ветер 
В улан-удэнской поликлинике прошла тренировка на случай ЧС
В улан-удэнской поликлинике прошла тренировка на случай ЧС
Общество, 12.04.2024
Профессионализм медиков высоко оценили 
Забайкальца осудили за ложный донос об угоне автомобиля
Забайкальца осудили за ложный донос об угоне автомобиля
Общество, 12.04.2024
Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов
Жители Бурятии жгут траву, несмотря на запрет
Жители Бурятии жгут траву, несмотря на запрет
Общество, 12.04.2024
Горожанам напомнили об административной ответственности 
В Бурятии к середине апреля потеплеет до +20
В Бурятии к середине апреля потеплеет до +20
Общество, 12.04.2024
В республику наконец-то придёт тепло
В Улан-Удэ продлят схему движения по маршруту №33А
В Улан-Удэ продлят схему движения по маршруту №33А
Общество, 12.04.2024
Изменения произойдут с 15 апреля 
Улан-удэнец ради видео нарушил правила
Улан-удэнец ради видео нарушил правила
Общество, 12.04.2024
Водителя, перевозившего опасным образом пассажира, наказали 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^